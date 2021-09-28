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Iğdırlı dağcılar "Avrupa Spor Haftası"nı 2 bin 400 rakımda kutladı

28.09.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdırlı dağcılar "Avrupa Spor Haftası"nı 2 bin 400 rakımda kutladı

Iğdırlı dağcılar, Avrupa Spor Haftası'nı 2 bin 400 rakımlı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı.

Her yıl 23-30 Eylül tarihlerinde Avrupa genelinde "Aktif ol" (Be active) sloganı ile kutlanan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Iğdırlı dağcılar, Tuzluca ilçesindeki Rağbet Dağı'na tırmandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası kapsamında Iğdır'daki profesyonel ve amatör 5 dağcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle 2 bin 400 rakımlı dağın eteklerinde bir araya geldi.

Burada son hazırlıklarını tamamlayan dağcılar, yaklaşık 2 saatlik yarı teknik tırmanışın ardından zirveye ulaşıp, "Aktif ol" (Be active) "Spor ve Sağlık Günleri" yazılı pankart açtı.

Zirve Dağcılık sporcularından Abbas Surgun, AA muhabirine, kulüp olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlediği etkinliğe iştirak ettiklerini belirterek, "Tuzluca ilçesinin Gaziler köyünde bulunan bu dağ, bölgenin en dik ve yer yer yarı teknik tırmanış yapılacak dağlarındandır. Başarılı bir tırmanış oldu. Buradan herkesi spor yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Murat Akkuş ise "Burası yörede Köroğlu Kalesi olarak da bilinen Rağbet Kalesi'nin bulunduğu Rağbet Dağı. Çok güzel bir tırmanış etkinliği oldu. Bütün doğa severleri spora davet ediyoruz." diye konuştu.

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