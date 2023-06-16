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Iğdırlı köy çocuklarının karne hediyesi "uzay keşfi" oldu

16.06.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da, köy çocukları karne hediyesi olarak "planetaryum çadırıyla" uzayı keşfetti.

Iğdır Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile Iğdır Kültürünü ve Turizmini Destekleme Derneği tarafından, Akyumak ve Yukarı Erhacı köylerindeki ilkokullarda karnelerini alan öğrenciler için etkinlik düzenledi.

Öğrencilere karneleri, Iğdır Vali Yardımcı Abdulkadir Şahin, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Mili Eğitim Müdürü Servet Canlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Nebi Işık ve Iğdır Kültürünü ve Turizmini Destekleme Derneği Başkanı Timuçin Karadağ'ın tarafından verildi.

Programda, Nene Hatun Kız Meslek Lisesi öğrencileri yaptıkları animasyon gösterisinin ardından yüz boyama etkinliği yaptı.

Çocuklar daha sonra Iğdır Kültürünü ve Turizmini Destekleme Derneğince kurulan planetaryum çadırında astronomi ve uzay bilimleri ve meteoroloji gibi bilim dallarında hazırlanmış 360 derece görselleri seyretti.

Öğrencilerden Hiranur Kaya, AA muhabirine, bu yıl takdir belgesi aldığını, çadırın içinde yapılan uzay gösterisini çok beğendiğini, kendisi için çok güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Aileler de etkinliğe katılarak çocuklarının neşesine ortak oldu.

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