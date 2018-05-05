Igor Tudor'dan Fatih Terim açıklaması

Karabükspor'daki macerasının ardından Galatasaray'ın başına getirilen Igor Tudor, bu sezon 16. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından takımdan gönderilmişti. Geçtiğimiz hafta Udinese ile anlaştıktan sonra ilk maçında Benevento ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Hırvat teknik adam, Sarı Kırmızılılar'dan ayrılık süreciyle ilgili konuştu.
La Gazzetta dello Sport'un sorularını yanıtlayan Tudor, kendisinin yerine Fatih Terim'in getirilmesine yönelik şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'da ilk 12 maçın ardından liderdik. Sonra ise liderin yalnızca 1 puan gerisine düştük. Ancak onlar Terim'i geri getirmeyi tercih ettiler. Bu konuda söylenecek fazla bir şey yok."
(FANATİK)
Ali Koç’tan başkanlık açıklaması!
Ahmet Sivri, Galatasaray ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı!
Tolga Zengin için Milan iddiası
Steven Gerrard'ın ilk transferi Martin Skrtel
G.Saray için Chiellini iddiası
Beşiktaş, Babel için kararını verdi!
Gökdeniz Karadeniz futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!
Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum