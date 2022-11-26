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İğrenç iddia! Kanye West eski eşi Kim Kardashian'ın müstehcen fotoğraflarını gösterdi

26.11.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın eski kocası Kanye West'in müstehcen fotoğraflarını Adidas çalışanlarına gösterdiği iddiasıyla 'tiksindiğini' ve 'dehşete düştüğünü' söyledi. Çalışanların iddiasına göre, West, personellere Kardashian'ın müstehcen bir fotoğrafını gösterip, pornografi yayınladı. Ayrıca Yeezy ekibinin kadın üyelerine zorbalık yaptığı da iddialar arasında.

İğrenç iddia! Kanye West eski eşi Kim Kardashian'ın müstehcen fotoğraflarını gösterdi

Kim Kardashian , eski kocası Kanye West'in müstehcen fotoğraflarını eski çalışanlarına gösterdiği iddiasıyla 'tiksinti' duyduğunu açıkladı.

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Yakın zamanda Us Weekly ile konuşan kaynak, realite TV yıldızı Kim Kardashian'ın iddiaları 'incelediğini' ve ayrıntıları 'doğrulamak' için çalıştığını söyledi.

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Dergiye göre Kim Kardashian, ihlal edilmiş ve dehşete düşmüş hissediyor.

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İddialar, Adidas çalışanlarından, rapçiyi spor markasıyla yaptığı işbirliği olan Yeezy'de kötü muamele ve düşmanca bir çalışma ortamı yaratmakla suçlayan bir mektup yayınlamasından sadece birkaç gün sonra ortaya çıktı.

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Söz konusu mektupta, Ye ile çalışan bir grup çalışan, rapçinin Adidas ile çalışırken Kardashian'ın müstehcen resimlerini gösterdiğini söyledi.

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Kardashian, iddialar kamuoyuna açıklandıktan hemen sonra yanıt vermedi, ancak içeriden biri, resmin tamamını görmek için beklemek istediğini söyledi.

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