İGSAŞ'ın yeni genel müdürü İlkay Ünal oldu

İGSAŞ açıklamasına göre, 2010 yılından bu yana İGSAŞ'ın yanı sıra Yıldız Entegre ve Yıldız Demir Çelik gibi şirketleri bünyesinde barındıran Yıldızlar Yatırım Holding'de görev alan Ünal, 2016 yılından beri Yıldızlar Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

"İçinden geçtiğimiz pandemi süreci, tarım sektörünün ve tarımsal verimliliğin ne kadar hayati bir konu olduğunu bizlere yeniden hatırlattı. Tarım konusuna sosyal sorumluluk mantığıyla yaklaşan bir şirket olarak her koşulda çiftçimizin yanında yer almayı sürdürüp toprağın izinden asla ayrılmayacağız. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da İGSAŞ olarak Türk tarımını küresel anlamda çok daha yukarılara taşımak için çalışacağız. Bu vesileyle, bugüne kadar İGSAŞ'a katkıları dolayısıyla Sayın Turan Tok'a da teşekkürlerimi sunuyorum."

