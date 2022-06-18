İGÜ TYUAM'dan 21. Yüzyılda Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sürdürülebilirlik Çalıştayı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TYUAM) tarafından 21. Yüzyılda Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sürdürülebilirlik Çalıştayı düzenlendi.

İGÜ açıklamasına göre, 15 farklı üniversiteden katılımcının yer aldığı çalıştay, iki oturumdan oluşurken, 7 komisyon ve 7 konu üzerinden hareket edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Türkçenin bir dünya dili olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, medeniyetlerin tek başına tek bir alanda ilerlemesinin sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Şahin, "Gelişim; teknik, sosyal, dil ve sanat alanında birlikte olur. Bilim geliştikçe Türkçe de gelişecek ve bir dünya dili haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Kerem Börü de çalıştayı gerçekleştirmelerinin amacının bu alana değer katmış, literatüre katkıda bulunmuş değerli akademisyenleri bir araya getirmek olduğunu belirtti.

Literatürdeki problemleri iyileştirebilecekleri, geliştirebilecekleri noktaları düşünerek, tartışarak yeni bir bilgiye ulaşmak amacıyla bu çalıştayı düzenlediklerini aktaran Börü, "Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden değerli akademisyenler bizlere burada eşlik ediyor. Günün sonunda yapacağımız raporlamanın gerekli mecralara iletilmesiyle beraber bu alandaki problemlerimizi çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

