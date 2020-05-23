YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. İHA Muhabiri Özkan Olcay’a Fransa’dan birincilik ödülü

İHA Muhabiri Özkan Olcay’a Fransa’dan birincilik ödülü

BİTLİS HABERLERİ  | 23.05.2020 10:59 | Son Güncelleme

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) Bitlis’in Ahlat ilçe muhabiri Özkan Olcay, Fransa’da düzenlenen Paris 2.

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) Bitlis’in Ahlat ilçe muhabiri Özkan Olcay, Fransa’da düzenlenen Paris 2. Uluslar arası fotoğraf yarışmasında birinci oldu.
Fransa merkezli Hodrimeydan haber sitesi tarafından bu yıl 29 Ekim - 29 Nisan tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Uluslararası Paris Ödüllü Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmaya 2075 fotoğrafçı katılırken 12 kişilik jüri, ilk aşamada 15 Mayıs 2020 itibarıyla 2075 fotoğraf arasından dereceye giren 244 fotoğrafı belirledi. Sonrasında her jüri üyesinin seçtiği 20 fotoğraf arasında kesişen fotoğraflar belirlendi ve jüri bu kez 10 fotoğraf arasından, birinci, ikinci, üçüncü ve jüri özel ödülünü belirledi. Geçen yılın birincisi olan Dr. Serdar Dalkılıç ise buna ilaveten öncüsü olduğu Prestij Ödülü’nün sahibini belirledi. Rekor katılımın olduğu bu yılki yarışmada İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) Bitlis’in Ahlat ilçe muhabiri Özkan Olcay, ‘Tozlu Yolculuk’ adlı fotoğrafıyla 2074 kişiyi geride bırakarak birinci oldu.
İHA muhabiri Özkan Olcay, çektiği fotoğraflarla bölgeyi tanıtmayı amaçladığını söyledi. Olcay, “Gazetecilik mesleğimin yanında fotoğraf sanatını icra etmemdeki en büyük amaçlarımdan biri de bölgemizin güzelliklerini fotoğraf aracılığıyla tanıtmaktır. Bu amacıma ulaşmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Bölgemizi fotoğraf sanatı aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak için çalışmalarımı sürdüreceğim” dedi.
Öte yandan yarışmanın sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yarışma organizatörlerine ve kendisini birinciliğe layık gören jüriye teşekkür eden İHA Muhabiri Olcay’a tebrik mesajları yağdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte yeni sevgilisi İşte yeni sevgilisi
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Adana'da narkotik denetimleri

Adana'da narkotik denetimleri

Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Nazilli Tren Garı’na yürüyen merdiven ve asansör yapılıyor

Nazilli Tren Garı’na yürüyen merdiven ve asansör yapılıyor

Bitlis Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:04
Sabah
04:47
Öğle
12:13
İkindi
16:06
Akşam
19:30
Yatsı
21:05

Bitlis Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Erdem Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

(Özel) Mayıs ayında kayak keyfi

(Özel) Mayıs ayında kayak keyfi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bitlis’te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

Bitlis’te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı

Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.