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İhanet iddiasıyla gündeme gelmişlerdi! Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül soluğu yurtdışında aldı

29.04.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin basını son gülerde Kadir Doğulu'nun sosyal medyada hızla yayılan samimi görüntülerini konuşuyor. Bu görüntülerin ardından Doğulu hakkında imam nikahı iddiaları da ortaya atıldı. Atagül'ün ise yakın çevresine görüntüler hakkında "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dediği ortaya çıktı. Ünlü çift soluğu yurtdışında aldı.

İhanet iddiasıyla gündeme gelmişlerdi! Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül soluğu yurtdışında aldı

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun Çeşme'de ihanet gecesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Yaşananlardan sonra Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Doğulu, 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, ''O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum'' açıklamasını yapmıştı.

Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak ünlü çiftin ayrılacağını açıklarken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

kadir neslihan

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu havalimanında Bakü'ye giderken görüntülendi. Çiftin iddiaları umursamadığı ve gülümsediği de dikkatlerden kaçmadı.

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