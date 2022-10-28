İhanet yüzünden boşanan Güven Kıraç genç aşkıyla sokak ortasında dudak dudağa!

Ünlü oyuncu Güven Kıraç, geçtiğimiz ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç’ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldatmıştı.

Güven Kıraç’ın Merve isimli genç sevgilisiyle sunuculuğunu yaptığı gezi programının şehir dışı çekimleri sırasında yakınlaştığı öğrenildi. Bir süredir arasının bozuk olduğu eşi Güven Kıraç’ın kendisini aldattığı görüntüleri izleyen ve çok üzülen Başak Kıraç, soluğu mahkemede aldı.

12 yıllık evlilik geçen hafta ihanet nedeniyle anlaşmalı olarak tek celsede bitti.

BOŞANMANIN ARDINDAN...

Güven Kıraç boşanmanın hemen ardından geçen perşembe akşamı Merve isimli sevgilisiyle Magazin Hattı kamerasına takıldı.

TV100’den Onur Üçkarışoğlu ile Ulaş Aydın’ın haberine göre sokak ortasında dans eden ikili romantik anlar yaşadı.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Güven Kıraç’ın sık sık genç sevgilisini öpmesi dikkat çekti.



Usta oyuncu sevgilisiyle gece boyunca sarmaş dolaş görüntüler verdi.





