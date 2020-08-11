İhanete uğramıştı! Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser boşanıyor

Oyuncu Damla Ersubaşı, dört yıl önce evlendiği işletmeci eşi Mustafa Can Keser ile yollarını ayırma kararı aldı. Çift, yaptıkları ortak açıklamada, “Boşanmak için mahkemeye başvurduk, anne baba olarak medeni bir şekilde görüşmeye devam edeceğiz” dedi.

İkili hakkında daha önce de ayrılık haberleri çıkmıştı.

Damla Ersubaşı haberi duyurduktan sonra eşiyle birlikte verdiği pozların hepsini sildi.

İHANET İDDİALARI

Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser bir dönem ihanet haberleriyle gündem gelmişti.

Ersubaşı ise, "Biraz sorunlar yaşadık. Karantinanın da etkisi var. Şu an 'Boşandık' diye bir şey demiyorum ama sorunlarımız oldu, çözdük gibi. Eşim ile aynı evde kalıyoruz. Tartışma nedenimiz ihanet değil. Bu süreçte her şey insanın gözüne batıyor. Birlikte çok fazla yan yana bulunmamak daha iyi. Ben eşim tarafından hiçbir zaman aldatılmadım. Evet, birlikte çözmemiz gereken sorunlarımız var ama 'Boşandık' diye bir şey söz konusu değil" açıklamasını yapmıştı.

Çiftin, Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızları bulunuyor.



