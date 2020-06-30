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İHA’nın haberi ses getirdi, Enne yolu asfaltlandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.06.2020 14:16 | Son Güncelleme

Kütahya Belediyesi, Demirciören Köyü ile Enne Mahallesi arasında bulunan Enne yolunu asfaltlandı.İHA’nın "Köstebek yuvası gibi yol, vatandaşlar bu yolun bir an önce asfaltlanmasını istiyor" şeklindeki haberi sonrası belediye harekete geçti.Kütahya Belediyesi ekipleri, vatandaşların talebine hemen cevap vererek Enne Mahallesi ile Demirciören Köyü arasında bulunan 2 bin 500 metre uzunluğundaki yolda meydana gelen çökme ve bozulmaları tamir etti, asfalt attı.Enne Tabiat Parkına ulaşım sağlanan yolda 190 ton asfalt kullandığı belirtildi.

Kütahya Belediyesi, Demirciören Köyü ile Enne Mahallesi arasında bulunan Enne yolunu asfaltlandı.
İHA’nın "Köstebek yuvası gibi yol, vatandaşlar bu yolun bir an önce asfaltlanmasını istiyor" şeklindeki haberi sonrası belediye harekete geçti.
Kütahya Belediyesi ekipleri, vatandaşların talebine hemen cevap vererek Enne Mahallesi ile Demirciören Köyü arasında bulunan 2 bin 500 metre uzunluğundaki yolda meydana gelen çökme ve bozulmaları tamir etti, asfalt attı.
Enne Tabiat Parkına ulaşım sağlanan yolda 190 ton asfalt kullandığı belirtildi.

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