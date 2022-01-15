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İHH 2021'de Afrika'da 21 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı

15.01.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İHH 2021'de Afrika'da 21 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle 2021 yılında 7 Afrika ülkesindeki hafızlık öğrencilerine 21 bin Kur'an-ı Kerim hediye etti.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan çocuk ve yetişkin çok sayıda Müslüman, Kur'an-ı Kerim'e ulaşamadıkları için ayetleri "luh" adı verilen tahtalara yazarak öğrenmeye ve hafız olmaya çalışıyor.

Hayırseverlerin destekleriyle hafızlık öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye ederek yardımda bulunan İHH da 2021'de Gine ve Mali'de 2 bini Fransızca mealli olmak üzere 13 bin 500, Çad'da 2 bin 900, Gana'da 2 bin, Nijer ve Sudan'da toplamda 2 bin, Sierra Lone'de ise 600 olmak üzere toplam 21 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Bu kapsamda, İHH'nın bugüne kadar dağıttığı mushaf sayısı 263 bine ulaştı.

Ayrıca vakfın 2021'deki eğitim çalışmaları kapsamında Tayland Patani'de Kur'an kursu için 18 binanın inşasına başlandı.

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