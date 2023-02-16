İHH, Kahramanmaraş'ta konteyner mahallesi kuracak

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı yeni bir çalışma için harekete geçti.

İHH, AFAD koordinesinde ve MÜSİAD ile işbirliği içerisinde, barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Kahramanmaraş’ta konteyner mahallesi kuracak. Konteyner evlerin, eşyalı ve oturuma hazır bir şekilde vatandaşlara teslim edilmesi planlandı.

Yeni binalar inşa edilene kadar depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Kahramanmaraş’ta 21 metrekare büyüklüğünde ve 2 odadan oluşacak konteyner evlerde eşyalar, mutfak, banyo ve tuvalet yer alacak.

Vakıf tarafından konteyner mahallesinde mescid, sağlık ocağı, idari binalar, kreş, çocuk oyun alanı ve market de inşa edilip, alt yapı ve çevre düzenlemesi de yapılacak.

Konteyner evlerin içerisinde mobilya seti, televizyon, mini buzdolabı, elektrikli termosifon, elektrikli oda ısıtıcı, yatak, yorgan, yastık, nevresim, halı, kilim, elektrikli süpürge, ütü, su ısıtıcısı, yemek takımı, bardak, kaşık, çatal ve benzeri eşyalar, tencere, tava, çaydanlık, tabak, temizlik malzemeleri, kişisel hijyen seti, perde, tül, masa, sandalye ve kırtasiye malzemesi yer alacak.

Devlet tarafından depremden etkilenen 10 ilde konteynerlerin Katma Değer Vergisi (KDV) yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirildi. Yapılan KDV indirimi sonrası İHH tarafından bir konteyner evin maliyeti, eşyaları, altyapısı ve sosyal alanların kurulum masraflarıyla birlikte 100 bin TL olarak açıklandı.

İHH'nın MÜSİAD işbirliği ile başlattığı yardım çalışmasına destek olmak isteyen bağışçılar, YUVA yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına "YUVA" yazarak çalışmaya destek olabiliyor.

