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İHH, LGS il birincisi öğrenciyi ödüllendirdi

BİTLİS HABERLERİ  | 28.07.2020 15:30 | Son Güncelleme

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bitlis Şube Başkanı Muzaffer Taşcan, Liselere Giriş Sınavı (LGS) il birincisi olan Adilcevazlı öğrenciyi ödüllendirdi.Adilcevaz İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu 8’nci sınıf öğrencisi Hüseyin Eren Akkoç, Liselere Giriş Sınavında 0,04 yüzdelik dilime girerek Bitlis genelinde il birincisi oldu.

İHH, LGS il birincisi öğrenciyi ödüllendirdi

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bitlis Şube Başkanı Muzaffer Taşcan, Liselere Giriş Sınavı (LGS) il birincisi olan Adilcevazlı öğrenciyi ödüllendirdi.
Adilcevaz İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu 8’nci sınıf öğrencisi Hüseyin Eren Akkoç, Liselere Giriş Sınavında 0,04 yüzdelik dilime girerek Bitlis genelinde il birincisi oldu. LGS’de il birincisi olan Hüseyin Eren Akkoç’u İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bitlis Şube Başkanı Muzaffer Taşcan, başarısından dolayı ödüllendirdi. İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu Müdürü Hakan Baloğlu, öğrencilerinin başarısından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Korona virüsü salgınına rağmen sınava hazırlanan öğrencilerimize okul olarak her türlü desteği sunduk. Öğretmenlerimiz gerek uzaktan eğitim gerek aile ziyaretleriyle öğrencilerimizi sınava hazırlamak için var güçleriyle çalıştılar. Sınava hazırlanan öğrencilerimizin hepsi büyük özveri ile çalışıp bizi onurlandırdılar. Hüseyin Eren bizim kıymetli bir öğrencimiz ve hedefi İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi olmaktı. Tercihlerini yaptık, inşallah öğrencimiz buraya yerleşecek. Kendisi ile gurur duyuyoruz. Eren’in bu başarısını İHH Bitlis Şube Başkanı Muzaffer Taşcan ile konuştuğumda ‘evladımızı ödüllendirmek isteriz’ dedi ve sağ olsun kendisini ödüllendirdi. İnşallah okulumuzdan, ilçemizden daha nice başarılı öğrenciler çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Ayrıca tüm dersler ortalaması göz önünde bulundurulduğunda İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu olarak ilimizde 3’üncü olduk. LGS sınavında başarı göstererek en iyi fen liselerini tercih eden Beyzanur Özden, Cihan Karaaslan, Esmanur Ergün ve Sami Yusuf Döger’i de tebrik ediyorum” dedi.

İHH, LGS il birincisi öğrenciyi ödüllendirdi

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