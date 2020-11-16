İHH ve Kuveyt IICO'dan İdlib'e gıda yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Kuveyt IICO (International Islamic Charitable Organization) tarafından İdlib'de 8 bin aileye gıda dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yazılı açıklamasında, kış mevsiminin yaklaşmasıyla İdlib'deki kamplarda barınan ailelerin yaşamsal ihtiyaçlarının arttığını belirtti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ve Halep illerinin kırsallarında bulunan kamplarda gıda dağıtımı yaptıkları bilgisini veren Tosun, şunları kaydetti:

"Suriye'de bulunan çadır kent ve kamplarda yaşam koşulları gerçekten çok kötü durumda. Savaşın devam ettiği ülkede asgari yaşam malzemelerini dahi temin etmekte zorlanan milyonlarca insan bulunuyor. Ailelerin gıda ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Kuveyt merkezli IICO kurumunun iş birliğiyle kamplarda 8 bin adet gıda kolisi dağıtımı yaptık. Bu dağıtımımızdan yaklaşık olarak 50 bin sivil faydalandı."

Bölgede yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığına dikkat çeken Tosun, kış şartları ağırlaşmadan insanların acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını vurguladı.

