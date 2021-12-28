YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. İHH'den Suriye'deki 5 bin öğrenciye kırtasiye yardımı

İHH'den Suriye'deki 5 bin öğrenciye kırtasiye yardımı

28.12.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İHH'den Suriye'deki 5 bin öğrenciye kırtasiye yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Suriye'deki 5 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Eğitim Koordinatörü Sebahattin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın mağdur ettiği çocuklara yönelik eğitim çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

İlk etapta, İdlib ve Afrin'de zor şartlarda eğitim gören 5 bin çocuğa okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıttıklarını bildiren Aydın, şunları kaydetti:

"Depolarımızda şu an hummalı bir çalışma var. İvedi şekilde yeni eğitim setleri hazırlayıp onları da öğrencilerimize ulaştıracağız. Eğitim çalışmalarımızdaki en büyük gayemiz, savaşın mağdur ettiği Suriyeli çocukların, geleceğe umutla bakan ve çevrelerine faydalı bireyler olarak kendilerini yetiştirmeleridir. Bu amaçla çok sayıda okul inşa edip bölge halkının hizmetine sunuyoruz. Ders halkaları kurup manevi eğitim imkanı da veriyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygulandıran detay! Duygulandıran detay!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Hatayspor-Konyaspor maçının ardındanHatayspor-Konyaspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
suriye

Hatay Namaz Vakitleri 28 Aralık Salı

İmsak
06:13
Sabah
07:38
Öğle
12:42
İkindi
15:14
Akşam
17:35
Yatsı
18:55

Hatay Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Salı

Özge Eczanesi
Serinyol
Akar Eczanesi
Defne
Muna Eczanesi
Defne
Sırınce Eczanesi
Defne
Uygun Eczanesi
Defne
Aksoy Eczanesi
Iskenderun
Anadolu Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.