İHH'nin kampanyasıyla Ümraniye'den Suriye'ye 15 tır yardım gönderildi

Ümraniye Belediyesi Merkez Garajı'nda düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, milletin, geleneklerinden gelen yardım ve iyiliği devam ettirdiğini söyledi.

Aydın, bu gelenekteki insan temelli bakış açısının tezahürünü bugün de gördüklerini ifade ederek, "Burma'dan Etiyopya'ya, Sudan'dan Somali'ye ve Libya'ya, Orta Doğu'nun değişik yerlerine, Balkanlar'a kadar, nerede bir insani kriz varsa, zulüm görmüş bir topluluk varsa, diline, rengine ve mezhebine bakmadan, atalarından almış olduğu bu güzel gelenek ve miras bir şekilde yansıtılıyor." dedi.

Bu konuda devlet yardımlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının güzel çalışmalar yaptığına dikkati çeken Aydın, "Bunların içerisinde yer alan İnsani Yardım Vakfımız hepimizin yüzünü ak edecek, gururlandıracak güzel işlere imza attı." diye konuştu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise kampanyada emeği geçenlere teşekkür etti.

Son Osmanlı coğrafyasında dünyaya yardım konusunda neler yapıldığının tarihi yazma eserlerde göründüğünü dile getiren Yıldırım, "Cumhuriyet tarihine de baktığımız zaman, son 20 yılda Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda mazlum insanlara, mazlum coğrafyalara elini nasıl uzattığına hep beraber şahit oluyoruz. Biz yine yapacağız. Bütçemize dokunsa da yapacağız, dokunmasa da yapacağız inşallah. Bu sebeple İHH Ümraniye Temsilciliğimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEDE 12,8 MİLYON İNSAN SAĞLIK HİZMETİNE MUHTAÇ"

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kesmen de Suriye'de yaklaşık 13,5 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, bunların 5,8 milyonun çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Kesmen, şunları kaydetti:

"Ülkede 12,8 milyon insan sağlık hizmetine muhtaç durumda bulunurken 2,8 milyon kişi savaş nedeniyle engelli olarak hayatlarına devam ediyor. Savaşın bu ağır sonuçlarıyla yaşamlarını sürdüren insanların 2 milyonu çadır kent, kamp ya da el yapımı baraka gibi yaşam koşulları elverişsiz alanlarda yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyor. Bu zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan kardeşlerimiz için savaşın başından itibaren desteklerimizi sürdürdüğümüz gibi bu sene de 'İyilik soğuk geçirmez.' diyerek yine yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından, gıda, hijyen paketi, battaniye, mont, yakacak ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 15 yardım tırı Suriye’nin İdlib bölgesine uğurlandı.

