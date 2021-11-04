İhni nohut unu çorbası nasıl yapılır? İhni nohut unu çorbası malzemeleri neler?

Evde kolayca yapabileceğiniz tarife sahip olan inhi nohut unu çorbası, nohutun un haline getirilmesiyle yapılıyor. Ayrıca, çorbayı nohut unu ile de daha kolay bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Haberimizde 6 kişilik ihni nohut unu çorbası tarifini bulabilirsiniz. İşte detaylar...

İHNİ NOHUT UNU ÇORBASI MALZEMELERİ

• 150 gr kavrulmuş nohut veya nohut unu

• Pul biber

• 100 gr domates salçası

• Karabiber

• 1.5 litre su

• Tuz

• 50 gr tereyağı

• Üzeri için tereyağı, pul biber ve kavrulmuş nohut

İHNİ NOHUT UNU ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kavrulan nohutları robotta ya da taş değirmende un haline getirin. Bunun yerine hazır nohut unu da kullanabilirsiniz. Tereyağını pişirme tenceresine alın. Yağ eridikten sonra nohut unu ilave edin ve iyice kavurun. Sonrasında tuz, domates salçası ve baharatları da ekleyin. Ardından kaynatmaya devam edin. Hazırlanan çorbaya tereyağı ve pul biberi kavurup üzerine dökün. Ardından birkaç adet kavrulmuş nohut serpiştirin. Afiyet olsun...



