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İhracatçılar avokado ve yaban mersini için yeni pazar arayışında

16.08.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin avokado ihracatının yaklaşık yarısını, yaban mersini dış satımının da neredeyse tamamını gerçekleştiren Batı Akdenizli ihracatçılar, yeni pazarlarla ülkeye döviz girişini artırmayı hedefliyor - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu: - "Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde yeni pazarları değerlendiriyoruz. Yeni pazarlar keşfetmek için mücadele ediyoruz"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Yoğun olarak Antalya ve çevresinde üretilen yaban mersini ve avokado, hem üreticinin hem de ihracatçının yüzünü güldürüyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerine göre, Türkiye genelinde 1 Ocak ile 9 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 171 bin 571 dolarlık yaban mersini ve 371 bin 27 dolarlık avokado ihracatı yapıldı.

Üretimin yoğun olduğu Batı Akdeniz'den ise aynı dönemlerde 1 milyon 31 bin dolarlık yaban mersini, 166 bin 376 dolarlık avokado yurt dışına gönderildi.

- Avokado ihracatı yüzde 106 arttı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, 1 Ocak - 9 Ağustos döneminde ülke genelinde yaklaşık 9 milyon dolarlık tropikal meyve ihracatı yapıldığını, bu satışın yaklaşık 1,5 milyon dolarlık kısmının Batı Akdeniz'deki ihracatçılarca gerçekleştirildiğini söyledi.

Ülke genelindeki yaban mersini ihracatının neredeyse tamamının, avokadonun da yarısının Batı Akdeniz'den yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, özellikle Antalya'nın ürün çeşitliliği konusunda öncü kent konumunda olduğunu vurguladı.

Yaban mersini ile avokadoda üretim alanlarının genişlediğini ve bu durumun yurt dışı satışlarını artırdığını ifade eden Çavuşoğlu, pazar konumundaki ülkelerde yaşanan gelişmelerin de ihracatı olumlu ya da olumsuz etkilediğini bildirdi.

İhracatı artırmak için yeni pazar arayışında olduklarını belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Yaban mersinini Avrupa ülkeleri yoğunlukla tüketiyor. Avokadoyu ise Rusya ve Ukrayna gibi doğu blok ülkelerine yoğunlukta göndermekteyiz. Ukrayna çok ciddi avokado talebinde bulunuyordu ancak savaş nedeniyle sıkıntı var. İhracatçılarımızın çabalarıyla farklı ülkelere yöneliyoruz, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde yeni pazarları değerlendiriyoruz. Yeni pazarlar keşfetmek için mücadele ediyoruz."

- 10 avokadodan 8'i Antalya'da üretiliyor

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da sağlıklı beslenmenin ve kozmetik sektörünün en önemli meyvelerinden olan avokadonun son yıllarda dikkati çekecek nitelikte geliştiğini ifade etti.

Antalya'daki avokado üretiminin her geçen yıl arttığını belirten Çandır, "Geçen yıl 9 bin tonun üzerinde avokado üretildi. Bu yıl daha fazla rekolte bekleniyor. Ülkemizde yetiştirilen her 10 avokadodan 8'i Antalya'da. Son yıllarda yapılan bahçeler dikkate alındığında avokado üretimi önümüzdeki yıllarda daha da artacak." diye konuştu.

Türkiye'de avokado dış ticaretinin öneminin de her geçen gün arttığını dile getiren Çandır, geçen yıl Türkiye'den yaklaşık 1000 ton avokado ihraç edildiğini bildirdi.

Avrupa ve Orta Doğu pazarının önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çandır, "Avokado üretiminin artması durumunda ihracatta şansımız yüksek. Önümüzdeki 10 yıl içinde dünya avokado ticaretinin 8,3 milyar dolara ulaşacağı dikkate alındığında, Antalya'nın bu pastadan payını alması kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

Çandır, yaban mersini konusunda da bölgenin iddialı olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya İhracat Avokado

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