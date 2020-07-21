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İhracatın önündeki engeller kalktı çiftçi psikolojik olarak rahatladı

BURSA HABERLERİ  | 21.07.2020 10:49 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Ticaret Bakanlığı’nın “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” uyarınca, kuru soğan ile patates ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ön izin alınması uygulamasına son verilmesini değerlendirdi.Kararın ocak ayında, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iç piyasada fiyat artışı riskine karşı önlem olarak alındığını hatırlatan Özer Matlı, “Ocak ayında ön izin şartına bağlanan soğan ve patates ihracatı, mayıs ayından itibaren kontrollü olarak gerçekleştirilmeye başlanmıştı.

İhracatın önündeki engeller kalktı çiftçi psikolojik olarak rahatladı

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Ticaret Bakanlığı’nın “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” uyarınca, kuru soğan ile patates ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ön izin alınması uygulamasına son verilmesini değerlendirdi.
Kararın ocak ayında, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iç piyasada fiyat artışı riskine karşı önlem olarak alındığını hatırlatan Özer Matlı, “Ocak ayında ön izin şartına bağlanan soğan ve patates ihracatı, mayıs ayından itibaren kontrollü olarak gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Gelinen noktada dünya genelinde normalleşme adımlarının ve yeni hasatların yoğunlaşmaya başlamasıyla birlikte, ihracatın önündeki tüm kısıtlamalar Resmî Gazete’de yayımlanan kararla kaldırılmış oldu. Bakanlığımızın almış olduğu bu karar, ihracatımıza daha da ivme kazandıracaktır” dedi.
“Rekoltelerde ciddi oranda artış söz konusu”
Patates ve soğan ihracatında ön iznin kaldırılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Başkan Özer Matlı, “Bilindiği üzere Bursa’da da kuru soğan üretiminde Karacabey ve Yenişehir ilçelerimiz ön plana çıkmaktadır. Özellikle Karacabey, Türkiye’nin soğan ambarı olarak bilinmekte. Bu bölgelerde geçimini soğan üretiminden sağlayan çiftçilerimiz, pandemi sürecinde karşılaştıkları zorluklara rağmen üretmekten vazgeçmedi. Geçtiğimiz yılın aksine, bu yıl rekoltede de çok ciddi bir artışın olması ve ihracatın önündeki engellerin kaldırılması, çiftçimizi psikolojik olarak rahatlatmıştır” diye konuştu.
“Dondurulmuş gıdalara talep arttı”
Pandemi sürecinde tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişikliklerin ardından, özellikle dondurulmuş gıdalara olan talepte büyük bir artış yaşandığını ifade eden Başkan Matlı, “Üreticilerimiz böylesi dönemlerde alınan önlemlerle hem korunmalı hem de katma değeri yüksek ürünlere yönlendirilmelidir. Bu noktada hazırlanacak yeni destek paketleriyle birlikte üreticimizin, bilhassa soğan ve patates ihracatını taze olarak yapması yerine katma değeri yüksek, dondurulmuş ve işlenmiş ürün olarak yapması için teşvik edilmesi, ekonomimiz açısından son derece önem arz etmektedir” dedi.

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