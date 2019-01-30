İhsan İlhan Kızım dizisine geri döndü?

TV8'in Medyapım imzalı dizisi 'Kızım' cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Buğra Gülsoy, Beren Gökyıldız ve Leyla Lydia Tuğutlu'yu buluşturan dizi duygusal konusuyla seyirciyi ekran başına topluyor.
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide 'Jilet' karakterine hayat veren İhsan İlhan da başarılı performansıyla adından söz ettiriyordu.
Gökçen Usta'nın yönettiği dizide Jilet karakteri ilk 6 bölüm sonrası ekipten ayrılmıştı.
Ancak dizide tansiyonu artıran oyuncu, son haftalarda ekibe geri döndü.
'Kızım'a hızlı bir dönüş yapan İlhan, önümüzdeki bölümlerde aksiyon dolu sahnelere imza atacak.
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