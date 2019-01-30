MAGAZİN

İhsan İlhan Kızım dizisine geri döndü?

DİZİ HABERLERİ  | 30.01.2019 13:29 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Selin Şekerci'nin ayrıldığı Kızım dizisi yine gündemde... 6. bölümden sonra diziden ayrılan İhsan İlhan diziye geri döndü.

İhsan İlhan Kızım dizisine geri döndü?

TV8'in Medyapım imzalı dizisi 'Kızım' cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Buğra Gülsoy, Beren Gökyıldız ve Leyla Lydia Tuğutlu'yu buluşturan dizi duygusal konusuyla seyirciyi ekran başına topluyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide 'Jilet' karakterine hayat veren İhsan İlhan da başarılı performansıyla adından söz ettiriyordu.

Gökçen Usta'nın yönettiği dizide Jilet karakteri ilk 6 bölüm sonrası ekipten ayrılmıştı.

20b5aad1-df52-4d46-9dc9-1f4a8f59c00c

Ancak dizide tansiyonu artıran oyuncu, son haftalarda ekibe geri döndü.

'Kızım'a hızlı bir dönüş yapan İlhan, önümüzdeki bölümlerde aksiyon dolu sahnelere imza atacak.

PARTNER‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!
Diriliş Ertuğrul'da şok suikast!Diriliş Ertuğrul'da şok suikast!
İstanbullu Gelin'de Fikret çıldırıyor!İstanbullu Gelin'de Fikret çıldırıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İhsan İlhan kızım

En Çok Okunan Haberler

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kızım dizisinde şaşırtan ayrılık

Kızım dizisinde şaşırtan ayrılık

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul'da şok suikast! Ertuğrul Bey nasıl kurtulacak? Diriliş Ertuğrul 133. yeni bölüm izle!

Diriliş Ertuğrul'da şok suikast!

İstanbullu Gelin'de Fikret ve İpek ayrılıyor mu? İstanbullu Gelin 70. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de Fikret çıldırıyor!

Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman başlıyor?

Kuzgun dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncuları kimler? İşte Kuzgun'dan ilk fragman

Kuzgun dizisi ne zaman başlıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Behzat ve İlyas için şok karar! EHDO 123. son bölüm izle!

EDHO'da İlyas için şok karar!

Yüzleşme dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yüzleşme 1. bölüm fragmanı izle!

Yüzleşme dizisi ekran için gün sayıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.