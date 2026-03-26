'İhtarname' iddiaları ortalığı karıştırmıştı! Icardi'nin menajerinden açıklama

Galatasaray’da forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında ortaya atılan iddialar gündeme oturdu. Son dönemde sahada istediği süreleri bulmakta zorlanan golcü oyuncunun, kulüple imaj hakları konusunda sorun yaşadığı öne sürüldü.

'İHTARNAME' İDDİASI!

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Icardi, imaj haklarının ödenmemesi nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe ihtarname gönderdi. Arjantinli yıldızın bu kapsamda 4 milyon euro talep ettiği iddia edilmişti

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Ortaya atılan ihtarname iddialarına ilişkin Icardi’nin temsilcisi Elio Pino’dan açıklama geldi. Pino, haberleri yalanlayarak "Gala ile ilgili hiçbir sorun yok." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iddiaların doğruluğu konusunda soru işaretlerini beraberinde getirdi.