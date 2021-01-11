İhtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek desteği

Akçakale kırsalında ihtiyaç sahibi 150 öğrenciye kışlık giyecek yardımında bulunuldu.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Güneren kırsal mahallesindeki 150 öğrenciye giyecek yardımında bulundu. Güneren İlk ve Ortaokulu bahçesindeki yardım dağıtımına, Yalçınkaya’nın yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynleri katıldı.

“Önceliğimiz eğitim”

Önceliklerinin eğitim olduğuna belirten Yalçınkaya, “Çocuklarımızın buradaki sevincini gözlerindeki ışığı gördüğümüz zaman bize de bir heyecan geldi. Yaptıklarımız bir şey değil, yapılanları büyük görmüyorum. Bu çocukların eğitimleri ilgili çok büyük düşüncelerimiz vardı. Bunları gerçekleştirmek için dershane kurduk. Hocalarımız da destek verecek. Öğrencilerimizi layık olduğu yerlere taşıyacağız. Türkiye’nin büyük büyük insanlarını burada yetiştireceğiz. Bu gayret içerisindeyiz. Bu yaptığımız yardımlar çocuklara bir gülümseme olarak kabul ediyoruz. Kendilerine hayırlı olsun. İnşallah devamını da sağlamaya çalışacağız. Çocuklarımıza da bundan sonraki eğitimlerinde ve hayatlarında başarılar diliyoruz. Hocalarımızın da gayretlerine teşekkür ediyoruz. Bizim Akçakale Belediyesi olarak birinci önceliğimiz eğitim” dedi.

Yalçınkaya, öğrencilerden hayallerini kurdukları mesleklerin peşinden koşmalarını ve memlekete hizmet etmelerini istedi.

