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İhtiyaç sahibi tüm üniversite öğrencilerine 8 bin TL burs

17.10.2023 11:11 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine vereceği eğitim desteğinin kapsamını yoğun talep nedeniyle genişletti.

Sınıfı fark etmeksizin ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen tüm üniversite öğrencilerine 8 ay boyunca aylık bin lira eğitim desteği verilecek.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in üniversite öğrencilerine desteği sürüyor. Açtığı kız ve erkek öğrenci yurtları ile üniversite öğrencilerinin barınma desteği veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayat pahalılığı nedeniyle zorlanan öğrencilerin şimdi de eğitim masraflarına katkı sağlayacak.

AYLIK BİN LİRA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, daha önce Antalya’da ikamet eden ve ilk kez üniversiteyi kazanan ihtiyaç sahibi üniversite birinci sınıf öğrencilerine eğitim desteği verileceğini açıklamıştı. Gelen yoğun talep üzerine eğitim desteğinin kapsamı genişletildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üniversite öğrencilerine yeni müjdesini açıkladı. Başkan Böcek, sadece üniversiteyi ilk kez kazanan değil ihtiyaç sahibi tüm üniversite öğrencilerine 8 ay boyunca aylık bin lira eğitim desteği vereceklerini söyledi.

TÜM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE

Başkan Muhittin Böcek, “Ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize destek olmak amacıyla daha önce açıklamış olduğumuz eğitim desteğinin kapsamını genişletiyoruz ve ihtiyaç sahibi tüm üniversite öğrencilerine 8 ay boyunca toplam 8 bin lira eğitim katkısında bulunacağız. Bu destekle, öğrencilerin eğitim masraflarına katkıda bulunmayı ve onların eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz" dedi.

BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ

Eğitime destek başvurusu yapacak öğrencilerin Antalya il sınırları içinde ikamet etmeleri gerekiyor. Eğitim desteği, açık öğretim ve uzaktan eğitim gören öğrencilere dışında ihtiyaç sahibi tüm üniversite öğrencilerine verilecek. Eğitime destek başvuruları 17 Ekim 2023 tarihinde başlayacak ve 20 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.

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