İİGF "Uluslararası Medya Eğitim Kampı"nın 2'ncisi başladı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (İİGF) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Medya Eğitim Kampı"nın ikincisi başladı.

Türkiye, Pakistan, Endonezya, Irak, Mısır, Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu 18 farklı ülkeden 59 kadının katıldığı kampta, AA eğitmenleri tarafından "Sosyal Medyada Kriz Yönetimi", "Podcast", "Yalan Haber", "İçerik ve Video Haberciliği" konularında eğitim verilecek.

Sarıyer'deki Marmaracık Gençlik Kampı'nda gerçekleşen açılış töreninde konuşan İİGF Genel Direktörü Yunus Sönmez, 2016'da başlayan eğitimlerin 7'ncisinin yapıldığını söyledi. Başladıkları günden bu yana 920 gence eğitim verdiklerini aktaran Sönmez, Kovid-19 pandemisi, savaş gibi olayların ardından dünyanın dramatik bir şekilde değiştiğini, sosyal medya, podcast gibi alanlarda dünya çapında bilgi üretme konusunda artış yaşandığını dile getirdi.

Dünya nüfusunun 4,54 milyarının internet, 3,84 milyarının ise sosyal medya kullandığını belirten Sönmez, "Dünyadaki her genç hepimiz kadar meraklı. Sosyal medyanın etkisine, hatta manipülasyonuna da maruz kalıyoruz. Farklı küresel izleyicilerle kolay bağlantı kurabileceğimiz medya çağındayız. Saniyeler içerisinde milyonlarca kişiye ulaşabiliyoruz. Medya platformlarını sorumlu bir şekilde nasıl kullanabiliriz? En iyi şekilde analiz etmek ve yönetmek bir değerdir. Bu kamp medya içeriğinin neden ve nasıl üretileceğini, farklı strateji ve mekanizmaları anlamanız için hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerin uzmanlar tarafından verilecek bir dizi eğitime tabi tutulacağını söyleyen Sönmez, Anadolu Ajansına da katkıları dolayısıyla teşekkür ederek katılımcılara başarı diledi.

- "Ülkemizde genç nüfusa sahip olmayı güç ve zenginlik olarak görüyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu da dünyanın çok farklı ülkelerinden gelen gençlerin kardeşlik duygularını pekiştirme konusunda bir arada olmalarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kahyaoğlu, ülkedeki genç kitlenin 20 milyonun üzerinde olduğunu ve bunu zenginlik olarak gördüklerini belirterek sadece Türkiye'dekilere değil dünya üzerindeki gençlere yönelik de çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Dünyada pek çok hadise yaşandığını dile getiren Kahyaoğlu, "Ümmet olarak bir mücadele vermek istiyoruz. Bizim yerimiz çok net. İyiliğin, doğruluğun, güzelliğin, hakikatin ve hakkın yanında olacağız. Bu mücadeleyi verirken en büyük yatırımın gençler olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kahyaoğlu, Türkiye'nin 53 yerinde gençlik kampı olduğunu belirterek "Burada yapılan etkinliği 1 haftalık kamp olarak düşünmeyin. 20 ülkeden çok farklı arkadaşlar bir araya geldiler. En büyük kazancımız sizin buradaki birlik beraberlik ve kardeşliğiniz. Dünyada iyilerin gücü çok önemli. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünden kalkıp dünyada güçlü ülkeler var ama dünya 5'ten büyüktür, diyerek çok şey anlatıyor. İşte biz onun liderliğinde gençlerimize karşı elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kudüs sorununa da değinen Kahyaoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatının önemini vurguladı.

Anadolu Ajansı Haber Akademisi Uzmanı Talha Yavuz ise çok değerli bir medya eğitimi hazırladıklarını kaydederek "Umarım bu program sizin yeni bilgiler edinmeniz açısından çok iyi olur. Eğitim boyunca medyanın ne kadar güçlü olduğunu görebiliyoruz. O nedenle günümüzde çok dikkatli bir şekilde kullanmamız gerekiyor." dedi.

