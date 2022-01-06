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İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonunun semineri Pakistan'da başladı

06.01.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yolsuzlukla Mücadele-İnsan Haklarının ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Tam Olarak Gerçekleşmesinin Ön Koşulu" semineri yarın sona erecek

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen "Yolsuzlukla Mücadele-İnsan Haklarının ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Tam Olarak Gerçekleşmesinin Ön Koşulu" konulu seminer, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başladı.

Pakistan ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin iş birliğinde gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını, Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu Dönem Başkanı ve Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül ile İİT Genel Sekreter Yardımcısı Askar Mussinov yaptı.

Seminerin açılışına Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de katıldı.

İki gün sürecek uluslararası seminerde yolsuzluk ve insan haklarına ilişkin sunumlar yapılacak. Yarın sona erecek seminerin sonuç bildirgesi de yayımlanacak.

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