Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisi her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Bu akşam 24. bölümüyle ekrana gelecek olan dizi seyircisini şimdiden heyecanlandırdı.

Yeraltı dizisinin 24. bölümüne Bozo ve Rüzgar'a yapılan saldırı damga vuracak. Öte yandan Haydar Ali’nin istihbarat için çalıştığını öğrenen Sultan, sevdiği adamın kendisinden sakladığı gerçeklerle yüzleşecek.

YERALTI 24. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

“En yakın zamanda karşılarına çıkacağım. Beni beklesinler!” 💥 #Yeraltı yeni bölüm fragmanı yayında. @nowtvturkiye @medyapimresmi Pierre Cardin ile Yeraltı'nda #GözlerÜstünde @pierrecardintr #reklam https://t.co/gpwkP2yp1O — Yeraltı (@Yeralti_Dizi) November 24, 2026

Yeraltı'nın yeni bölüm fragmanı kısa sürede ilgi gördü. Sosyal medyada; 'İşte şimdi izlenir', 'Heyecan dolu bir bölüm bekliyor', 'Bu bölüm heyecanlı olacak gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

YERALTI 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haydar Ali’nin istihbarat için çalıştığını öğrenen Sultan, sevdiği adamın kendisinden sakladığı gerçeklerle yüzleşir. Öğrendiklerini abisinden saklamak istemeyen Sultan, Haydar Ali’nin kaderini belirleyebilecek bir kararın eşiğine gelir. Bu sırada Ceylan da Haydar Ali’nin geçmişine dair gerçekleri öğrenir ve kendisini hiç beklemediği bir ikilemin içinde bulur.

Diğer yandan Ada’nın babasının öldüğünü öğrenmesi, Bozo ve Derya’yı zor bir durumla karşı karşıya bırakır. Kızına gerçekleri anlatamayan Bozo, ilk kez babalık sorumluluğunun ağırlığıyla yüzleşir. Ceylan ve Derya arasındaki gerilim de giderek artar. Rüzgar’la arasındaki sorunlar henüz çözülememişken Yeraltı’na göz diken Behram’ın ortaya çıkması, Bozo’yu yeni bir mücadeleye sürükler. Behram’ın beklenmedik hamlesi ise yaklaşan tehlikenin boyutlarını gözler önüne serer.

Sultan, Haydar Ali’ye olan aşkıyla abisine duyduğu sadakat arasında sıkışırken, Haydar Ali artık saklanmak yerine yaşanacaklarla yüzleşmeye kararlıdır. Bozo ve Rüzgar ise Behram’ı karşılarına çıkarmak için harekete geçer. Ancak giderek büyüyen tehdit, ikilinin sandığından çok daha tehlikeli bir hâl alır. Haydar Ali de kendisini bekleyen tehlikeden habersizdir.

Peki Sultan’ın vereceği karar Haydar Ali’nin kaderini nasıl değiştirecek? Bozo ve Rüzgar, Yeraltı’na meydan okuyan Behram’la baş edebilecek mi?