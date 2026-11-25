Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in yer aldığı Sevdiğim Sensin'den 25. bölüm fragmanı geldi. Seyirci yeni fragman sonrası yine gerildi. Dicle'nin sahnelerine eleştiriler gecikmedi.

Sosyal medyada "Dicle'yi artık düzgün yazın", "Bu dram baydı", "#FerDah istiyoruz" yorumları dikkat çekti.

SEVDİĞİM SENSİN 26. BÖLÜM ÖZETİ

Dicle’nin, Derya’yı kurtarmak için Esat’ı kendisinin ittiğini söyleyerek suçu üstlenmesi, Erkan’ı içinden çıkılması güç bir ikileme sürükler. İnci ise tüm suçlamalardan sıyrılmaya çalışırken Dicle’yi daha da köşeye sıkıştırır. Erkan, yaşananların öfkesiyle Dicle’ye mesafeli yaklaşsa da kendi adaletini sağlamak için harekete geçer.



Bir yandan İnci, Fatoş’u köşkten gönderebilmek için çözüm arar. Ancak tek başına hareket edemeyeceğini anlayınca beklenmedik birinden destek alır. Fatoş ve Dicle ise İnci’nin elindeki büyük kozu ele geçirmek için çabalar. Ancak aynı kozun peşindeki gizemli birinin harekete geçmesi, tüm dengeleri değiştirecektir.

Derya’nın yaşadıkları ve Erkan’ın Dicle hakkında anlattıkları, Ali Cabbar’ın İnci’ye yönelik şüphelerini artırır. Sonunda İnci’yle yüzleşen Ali, Tahir’in kendisi üzerinden kurduğu karanlık plandan habersizdir.



Ferman ise Dicle hakkında öğrendiği yeni bir bilgiyi kendi lehine kullanarak yeni bir koz elde eder. Nilüfer, Civan’la evliliğinde fark ettiği gerçekler karşısında sarsılmaya başlar.



Erkan’ın attığı beklenmedik bir adım, Dicle’yi hayatını değiştirecek bir kararın eşiğine getirir. Dicle ve Fatoş, birlikte bu planı uygulamaya koyar. Erkan’ın peşlerine düşmesiyle gelişen olayların sonunda ise Erkan’ı büyük bir sürpriz beklemektedir.