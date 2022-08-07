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İKÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doğan'a Moğolistan Dostluk Madalyası

07.08.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İKÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doğan'a Moğolistan Dostluk Madalyası

İKÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doğan'a Moğolistan Dostluk Madalyası

İZMİR (AA) - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Doğan'a, Moğolistan ile Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliğinin gelişmesine katkılarından dolayı "Devlet Dostluk Madalyası" verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Doğan, dostluk madalyasını bu ülkede düzenlenen törenle Moğolistan Büyük Kurul Başkanı Gombojav Zandanshatar'dan aldı.

Doğan'ın, bu madalyaya layık görülen ilk Türk akademisyen olduğu ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Zandanshatar, Türkiye ve Moğolistan'daki kültürel mirasla ilgili çalışmalara önemli katkılar sağlayacak araştırmalar yürüten akademisyenlere teşekkür etti. Zandanshatar, Şaban Doğan'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için gösterdiği gayret ve Moğolistan'daki Türk kültür varlıklarıyla ilgili yaptığı çalışmalar sebebiyle ödüle layık görüldüğünü bildirdi.

Prof. Dr. Şaban Doğan ise Moğolistan Devlet Üniversitesi ile ortak kurulan enstitünün çalışmaları kolaylaştırdığını, bu madalyayı birlikte çalıştığı Dr. Ankhbayar Danuu ve tüm ekip adına aldığını ifade etti.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için ellerinden gelen katkıyı en üst düzeyde yapmaya devam edeceklerini, Moğolistan'ın Türkiye'yi üçüncü komşu ilan etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. ​​​​​​​

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