Iker Casillas, başkan adaylığını resmen açıkladı

İspanyol futbolunun önemli figürlerinden biri olan ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle futboldan emekli olan Iker Casillas İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday oldu. Efsane kaleci adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkanlık seçimlerinde Luis Rubiales'in rakibi olacak Casillas için İspanyol futbolseverler efsane kaleciye desteklerini göstermeye de devam ediyor.

Ünlü İspanyol gazetesi Marca'nın internet sitesinde yapılan ankete oy verenlerin yüzde 94'ü Casillas'ın Federasyon Başkanı olmasını desteklediği gündeme gelmişti.

16 yaşında Real Madrid'in kalesini korumaya başlayan ve sayısız kupa kazanan Casillas, burada çıktığı 725 maçın ardından teknik direktör Mourinho ile anlaşamış ve efsane olduğu kulübünden ayrılmak zorunda kalmıştı. Madrid'in ardından başladığı Porto kariyerinde ise 156 maça çıkan Casillas'ın kupa koleksiyonunda 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi, 5 İspanya Lig Şampiyonluğu, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 2 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu, 1 Portekiz Ligi şampiyonluğu ve sayısız madalyası bulunuyor.

