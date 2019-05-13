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İki asır sonra bir ilk! O hastalık can aldı

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İLGİNÇ HABERLER  | 13.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

Filipinler'de tatil yaptığı sırada kuduz bir köpeğin saldırısına uğrayan Norveçli kadın hayatını kaybetti.

İki asır sonra bir ilk! O hastalık can aldı

Yavru köpeğin ısırmasından iki ay sonra yaşamını yitiren Birgitte Kallestad'ın, Norveç'te son 200 yıldır kuduz nedeniyle ölen ilk kişi olduğu kaydedildi.

Kallestad'ın ailesinin açıklamalarına göre söz konusu kadın ve arkadaşları mobiletle gezerken karşılaştıkları yavru köpeği otele getirip, yıkayıp besledi. Kallestad'ın arkadaşlarında da ısırıklar ve sıyrıklar olmasına rağmen etkilenen olmadı.

Genç kadınsa, tatil dönüşünden haftalar sonra kendini iyi hissetmemeye başladı. Kallestad'ın semptomları önce kuduzla ilişkilendirilmedi. Bir hafta hastanede yatan kadına ölümünden ancak 3 gün önce kuduz teşhisi konuldu.

Hayvanların salyalarıyla bulaşan kuduzun, baş ağrısı, ateş ve yorgunluk gibi belirtileri çoğu zaman griple karıştırılıyor. Sağlık uzmanları virüsün yayılmasıyla beyinde iltihaba yol açan kuduzun semptomlarının belirmesinin ardından hastayı kurtarmanın neredeyse mümkün olmadığını söylüyor. Fakat doğru tedavi ve erken teşhisle hastalığı tamamen atlatmak mümkün.

Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre her yıl 55 binden fazla kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor. Yaşamını yitirenlerin yüzde 99'u Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinden. Kuduz kaynaklı ölümlerin başlıca nedeni köpek ısırması.

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Anahtar Kelimeler:
kuduz Filipinler kallestad

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