İki aydır evinden çıkamayan 65 yaşüstü Gülter teyzeye doğum günü sürprizi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Korona tedbirleri kapsamında alınan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı nedeniyle 2 aydır evinden çıkamayan Gülter Adıgüzel’in doğum gününü kutladı.

Alanya Belediyesi, Korona virüs ile mücadelesini sürdürürken, bu süreçten etkilenen vatandaşlara da moral olmaya devam ediyor. 65 yaş kısıtlamasına takılan ve 2 aydır küçük torunu ile birlikte evden çıkamayan Gülter Adıgüzel adlı bir vatandaşın Çözüm Masası aracılığıyla bugün doğum günü olduğu bilgisini alan ekipler, Adıgüzel’e sürpriz yapmak için hemen harekete geçti. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Adıgüzel’e sürpriz doğum günü düzenledi. Elinde pasta ve hediyelerle zabıta ekiplerini kapıda gören Adıgüzel, kısa süreli şaşkınlığın ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Ekiplere çok teşekkür eden Adıgüzel, “Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Beni ve torunumu çok mutlu ettiniz. 2 aydır evimizden dışarıya adım atamadık. Bizlere çok moral oldu. Adem Başkanımızı çok seviyoruz, çok takdir ediyoruz. Başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin” dedi.

Zabıta ekipleri, Adıgüzel ve torununa Başkan Yücel tarafından gönderilen hediyeleri de takdim etti.

