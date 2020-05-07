YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. İki aydır evinden çıkamayan 65 yaşüstü Gülter teyzeye doğum günü sürprizi

İki aydır evinden çıkamayan 65 yaşüstü Gülter teyzeye doğum günü sürprizi

ANTALYA HABERLERİ  | 07.05.2020 17:48 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Korona tedbirleri kapsamında alınan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı nedeniyle 2 aydır evinden çıkamayan Gülter Adıgüzel’in doğum gününü kutladı.Alanya Belediyesi, Korona virüs ile mücadelesini sürdürürken, bu süreçten etkilenen vatandaşlara da moral olmaya devam ediyor.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Korona tedbirleri kapsamında alınan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı nedeniyle 2 aydır evinden çıkamayan Gülter Adıgüzel’in doğum gününü kutladı.
Alanya Belediyesi, Korona virüs ile mücadelesini sürdürürken, bu süreçten etkilenen vatandaşlara da moral olmaya devam ediyor. 65 yaş kısıtlamasına takılan ve 2 aydır küçük torunu ile birlikte evden çıkamayan Gülter Adıgüzel adlı bir vatandaşın Çözüm Masası aracılığıyla bugün doğum günü olduğu bilgisini alan ekipler, Adıgüzel’e sürpriz yapmak için hemen harekete geçti. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Adıgüzel’e sürpriz doğum günü düzenledi. Elinde pasta ve hediyelerle zabıta ekiplerini kapıda gören Adıgüzel, kısa süreli şaşkınlığın ardından büyük bir sevinç yaşadı.
Ekiplere çok teşekkür eden Adıgüzel, “Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Beni ve torunumu çok mutlu ettiniz. 2 aydır evimizden dışarıya adım atamadık. Bizlere çok moral oldu. Adem Başkanımızı çok seviyoruz, çok takdir ediyoruz. Başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin” dedi.
Zabıta ekipleri, Adıgüzel ve torununa Başkan Yücel tarafından gönderilen hediyeleri de takdim etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

86 yaşındaki vatandaşa polisten doğum günü sürprizi

86 yaşındaki vatandaşa polisten doğum günü sürprizi

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

Dursunbey’de 17 bina karantinaya alınıyor

Dursunbey’de 17 bina karantinaya alınıyor

Gediz’de öğrenci yurdunda yangın

Gediz’de öğrenci yurdunda yangın

Sarıgöllü berberler 1 Haziran’da dükkanlarını açacak

Sarıgöllü berberler 1 Haziran’da dükkanlarını açacak

Antalya Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:50
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
19:58
Yatsı
21:24

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Çoban Eczanesi
Muratpasa
Doğugarajı Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Elif İnce Eczanesi
Muratpasa
Esra Çelik Eczanesi
Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
Ünal Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Antalya ve 6 ilde giriş çıkış yasağı kalktı

Antalya ve 6 ilde giriş çıkış yasağı kalktı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Koronayı yenen Sefa Gülmez: "90 kilo girdim, 78 kilo çıktım"

Koronayı yenen Sefa Gülmez: "90 kilo girdim, 78 kilo çıktım"

Yeni Hakim ve Savcı göreve başladı

Yeni Hakim ve Savcı göreve başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.