İki ayının birbirine seslenmesi cep telefonuna kamerasına kaydedildi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Ilgaz Dağı Milli Parkında yiyecek aramak için oteller bölgesine gelen bozayı, kendisi gibi yemek aramaya gelen başka bir bozayı ile karşılaştı. Birbirlerine seslenerek konuşan boz ayılar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde de Karacakaya köyü yolu üzerinde bir aracın önüne boz ayı çıktı. Bir süre aracın önünde koşan boz ayı, ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Bu anlarda sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

