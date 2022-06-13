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  4. İki çocuk annesi dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

İki çocuk annesi dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

13.06.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'da bir kadının dev bir yılan tarafından yutulmasından bu yana tam dört yıl geçti ancak hikayesi hala tüm dünyadaki internet kullanıcılarını şok ediyor. 54 yaşındaki iki çocuk annesi Wa Tiba'nın kaybolmasının ardından, cesedinin 7 metre uzunluğundaki bir pitonunun içinde bulunduğu anın görüntüleri yeniden gündeme düştü.

Wa, Haziran 2018'de bir öğleden sonra bahçe işleri yapmak için dışarı çıktıktan sonra eve dönemeyince ailesi panikledi. Kaybolan kadının cesedi, gözden kaybolduğu bölgenin yakınlarında bulunan bir pitonun midesinden çıktı. Korkunç olay, herkesi şoke etti. O anın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hala da dikkat çekmeye devam ediyor.

PİTON TARAFINDAN YUTULMUŞTU

Anneleri Wa'nın kaybolmasının ardından oğulları, annelerinin sandaletlerini buldukları çalılıklardan sadece birkaç metre ötede zar zor hareket edebilen 7 metrelik devasa şişkin göbekli bir piton görünce, paniğe kapıldılar. Pitonun annelerini öldürmüş olabileceği endişesiyle dev yılanın karnını yarıp içine baktıklarında ise iki çocuk annesi Wa Tiba'nın piton tarafından yutulduğunu gördüler.

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DEHŞETE DÜŞTÜLER

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Elbiseleri ve takıları bile üzerinde olan kadının cansız bedeni yılanın içinden çıkarıldı. Cesedi balçıkla kaplıydı. Başı yılanın kuyruğuna dönüktü ve ayakları ağzına yakındı, bu da onun korkunç bir şekilde yutulduğunu gösteriyordu. Mide bulandırıcı olay, Endonezya'nın Güneydoğu Sulawesi bölgesindeki köyün sakinlerini dehşete düşürdü.

HALA GÜNDEMDE

Wa Tiba'nın dört yıl önce uğradığı saldırıdan bu yana benzer ölümcül saldırılar yaşansa da, hiçbiri saldırı onunki gibi gündemi tam anlamıyla ele geçirmedi ve sosyal medyada da bu denli viral olmadı. Görüntüler olayın 4 yıl ardından hala insanlar üzerinde aynı etkiyi gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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