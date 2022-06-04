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Tatilleri kabusa döndü! 2 yaşındaki oğullarını nehirden fırlayan timsah yuttu, acılı aile nehre girerek...

04.06.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Orlondo bölgesine tatile giden bir aile faciayı yaşadı. Matt ve Melissa Graves, 2 yaşındaki oğulları Lane ile nehrin kenarında oyun oynuyordu. Bir anda nehirden çıkan bir timsahın oğullarını yediğini gören anne ve baba can havliyle çocuklarını kurtarmak için nehre atladı. Timsahın ağzını açmaya çalışan ikili başarılı olamadı.

Tatilleri kabusa döndü! 2 yaşındaki oğullarını nehirden fırlayan timsah yuttu, acılı aile nehre girerek...

Amerika Birleşik Devletleri'nin popüler tatil bölgelerinden Walt Disney World'de meydana gelen olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Nehir kenarında ailesinin yanından ayrılarak yürüyen 2 yaşındaki Lane Graves, bir anda sudan fırlayan timsahın hedefi oldu.

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ARKASINDAN SADECE İZLEDİLER

Oğullarının timsahın saldırısına maruz kaldığını fark eden anne ve baba nehre girerek timsahı yakaladı. Hayvanın ağzını açmak için büyük bir baskı uygulayan ikilinin çabaları sonuçsuz kaldı. Matt ve Melissa bir anda gözden uzaklaşan timsahın arkasından sadece izledi. Olayı araştıran yetkililer anne ve babanın müdahalesinden önce timsahın çocuğu öldürdüğünü ve yemini vermemek için çenesini kilitlemiş olabileceğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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