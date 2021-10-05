İki doz aşılamada "mavi kategori"ye giren il sayısı Isparta ile 23'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Isparta'da ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Isparta'da da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 23'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz