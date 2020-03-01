YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. İki fotoğraf sanatçısı Fotoğraf Kafe’de sunum yaptı

İki fotoğraf sanatçısı Fotoğraf Kafe’de sunum yaptı

MANİSA HABERLERİ  | 01.03.2020 09:42 | Son Güncelleme

Manisa Fotoğraf Derneği tarafından faaliyete geçirilen Fotoğraf Kafe’de ‘Ustalarla söyleşiler’ etkinliği kapsamında Fotoğraf Sanatçıları Gökhan Ünal ve Selim Bonfil tarafından sunum ve söyleşi gerçekleştirildi.Manisa’da fotoğraf sanatına katkı sağlayan Manisa Fotoğraf Derneği tarafından yapılan etkinlikler devam ediyor.

Manisa Fotoğraf Derneği tarafından faaliyete geçirilen Fotoğraf Kafe’de ‘Ustalarla söyleşiler’ etkinliği kapsamında Fotoğraf Sanatçıları Gökhan Ünal ve Selim Bonfil tarafından sunum ve söyleşi gerçekleştirildi.
Manisa’da fotoğraf sanatına katkı sağlayan Manisa Fotoğraf Derneği tarafından yapılan etkinlikler devam ediyor. Bu ayki ‘Ustalarla söyleşiler’ etkinliğinde Fotoğraf Sanatçıları Gökhan Ünal ve Selim Bonfil Fotoğraf Kafe’de sunum yaptı. ‘Duvardan daha fazlası’ adlı sunum ile dünyanın 24 kentinden grafiti ve sokak resimlerinin fotoğraf sanatına yansımasını izleyen dernek üyeleri büyük keyif yaşadı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, “Fotoğraf Sanatçılarımızla söyleşilerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Her fotoğraf ustasından bir şeyler öğrenerek bu alanda kendimizi geliştiriyoruz. Duvar resimleri ve grafiti alanında dünyanın çeşitli yerlerini gezerek fotoğraflarını bizlerle paylaşan Gökhan Ünal ve Selim Bonfil Bey’e çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Sunum sonrasında Fotoğraf Sanatçıları Gökhan Ünal ve Selim Bonfil’e teşekkür belgesi takdim edildi. Söyleşinin ardından kokteyl verildi. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından söyleşi son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konyalı hayırseverlerden İdlib’e destek

Konyalı hayırseverlerden İdlib’e destek

Eskişehirli gençler şehitler için yürüdü

Eskişehirli gençler şehitler için yürüdü

Bağcılar’da sabah namazında şehitler için dua edildi

Bağcılar’da sabah namazında şehitler için dua edildi

Gazi ve şehit aileleri derneğinden İdlib açıklaması

Gazi ve şehit aileleri derneğinden İdlib açıklaması

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Pasinler’de Spor İle Bağlan Hayata

Pasinler’de Spor İle Bağlan Hayata

Manisa Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
06:14
Sabah
07:35
Öğle
13:28
İkindi
16:37
Akşam
19:10
Yatsı
20:26

İlginizi Çekebilir

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tren garında valiyi karşılarında gören vatandaşlar şaşırdı

Tren garında valiyi karşılarında gören vatandaşlar şaşırdı

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.