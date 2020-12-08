İki hafta boyunca her gün haşlanmış yumurta yedi! Bakın neler oldu

İki haftalık haşlanmış yumurta diyeti, verdirdiği yüksek kilolarla popüler diyet listeleri arasında yer alıyor. Ancak bu diyeti uygulamak için, herhangi bir sağlık sorununuz olsun ya da olmasın mutlaka doktor onayı almalısınız.
Pazartesi:
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt
Öğle: Meyve, 2 dilim tam tahıllı ekmek
Akşam: Fırında tavuk ve bir kase salata
Salı:
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, bir adet greyfurt
Öğlen: Fırında tavuk, yeşil salata
Akşam: İki adet haşlanmış yumurta, salata ve bir adet portakal
Çarşamba
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt
Öğle: Bir adet domates, bir dilim tahıllı ekmek ve az yağlı peynir
Akşam: Fırında tavuk, bir kase salata
Perşembe:
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, bir adet greyfurt
Öğle: Meyve
Akşam: Buharda tavuk, bir kase salata
Cuma:
Sabah: ki adet haşlanmış yumurta, bir adet greyfurt
Öğle: İki adet haşlanmış yumurta ve buharda sebze
Akşam: Izgara balık ve buharda sebze
Cumartesi:
Sabah: ki adet haşlanmış yumurta, bir adet greyfurt
Öğle: Meyve
Akşam: Buharda tavuk ve bir kase sebze salatası
Pazar:
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, bir adet greyfurt
Öğle: Domatesli tavuk salatası ve buharda sebze
Akşam: Buharda haşlanmış sebze
Pazartesi
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, biradet greyfurt
Öğle: Fırında tavuk ve sebze salatası
Akşam: İki adet yumurta, bir kase salata ve bir adet portakal
Salı:
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt
Öğle: İki adet yumurta ve buharda sebze
Akşam: Izgara balık ve bir kase salata
Çarşamba
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, bir adet greyfurt
Öğle: Haşlanmış tavuk ve salata
Akşam: İki adet yumurta, bir kase salata ve bir adet portakal
Perşembe
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve bir greyfurt
Öğle: İki adet yumurta, az yağlı peynir ve buharda sebze
Akşam: Buharda tavuk ve bir kase salata
Cuma:
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve bir greyfurt
Öğle: Ton balıklı salata
Akşam: İki adet yumurta ve bir kase salata
Cumartesi
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve bir greyfurt
Öğle: Izgara tavuk ve bir kase salata
Akşam: Meyve
Pazar
Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve 1 greyfurt
Öğle: Buharda tavuk ve buharda haşlanmış sebze
Akşam: Buharda tavuk ve buharda haşlanmış sebze
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