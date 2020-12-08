İki hafta boyunca her gün haşlanmış yumurta yedi! Bakın neler oldu

İki haftalık haşlanmış yumurta diyeti, verdirdiği yüksek kilolarla popüler diyet listeleri arasında yer alıyor. Ancak bu diyeti uygulamak için, herhangi bir sağlık sorununuz olsun ya da olmasın mutlaka doktor onayı almalısınız.

BİRİNCİ HAFTA

Pazartesi:

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Öğle: Meyve, 2 dilim tam tahıllı ekmek

Akşam: Fırında tavuk ve bir kase salata

Salı:

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, bir adet greyfurt

Öğlen: Fırında tavuk, yeşil salata

Akşam: İki adet haşlanmış yumurta, salata ve bir adet portakal

Çarşamba

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Öğle: Bir adet domates, bir dilim tahıllı ekmek ve az yağlı peynir

Akşam: Fırında tavuk, bir kase salata

Perşembe:

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, bir adet greyfurt

Öğle: Meyve

Akşam: Buharda tavuk, bir kase salata

Cuma:

Sabah: ki adet haşlanmış yumurta, bir adet greyfurt

Öğle: İki adet haşlanmış yumurta ve buharda sebze

Akşam: Izgara balık ve buharda sebze

Cumartesi:

Sabah: ki adet haşlanmış yumurta, bir adet greyfurt

Öğle: Meyve