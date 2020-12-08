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İki hafta boyunca her gün haşlanmış yumurta yedi! Bakın neler oldu

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 08.12.2020 11:29 | Son Güncelleme:
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İki hafta boyunca her gün haşlanmış yumurta yedi! Bakın neler oldu

Haşlanmış yumurta diyeti ile 2 haftada 10 kilo vermenin mümkün olduğu iddia ediliyor. Peki bu haşlanmış yumurta diyeti nasıl yapılıyor? Detaylara geçmeden hemen önce uyarımızı yapalım: Bu diyete başlamadan önce kesinlikle doktorunuzdan onay almalısınız.

İki haftalık haşlanmış yumurta diyeti, verdirdiği yüksek kilolarla popüler diyet listeleri arasında yer alıyor. Ancak bu diyeti uygulamak için, herhangi bir sağlık sorununuz olsun ya da olmasın mutlaka doktor onayı almalısınız.

BİRİNCİ HAFTA

Pazartesi:

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Öğle: Meyve, 2 dilim tam tahıllı ekmek

Akşam: Fırında tavuk ve bir kase salata

Salı:

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, bir adet greyfurt

Öğlen: Fırında tavuk, yeşil salata

Akşam: İki adet haşlanmış yumurta, salata ve bir adet portakal

Çarşamba

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Öğle: Bir adet domates, bir dilim tahıllı ekmek ve az yağlı peynir

Akşam: Fırında tavuk, bir kase salata

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Perşembe:

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, bir adet greyfurt

Öğle: Meyve

Akşam: Buharda tavuk, bir kase salata

Cuma:

Sabah: ki adet haşlanmış yumurta, bir adet greyfurt

Öğle: İki adet haşlanmış yumurta ve buharda sebze

Akşam: Izgara balık ve buharda sebze

Cumartesi:

Sabah: ki adet haşlanmış yumurta, bir adet greyfurt

Öğle: Meyve

Akşam: Buharda tavuk ve bir kase sebze salatası

Pazar:

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, bir adet greyfurt

Öğle: Domatesli tavuk salatası ve buharda sebze

Akşam: Buharda haşlanmış sebze

İKİNCİ HAFTA

Pazartesi

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, biradet greyfurt

Öğle: Fırında tavuk ve sebze salatası

Akşam: İki adet yumurta, bir kase salata ve bir adet portakal

Salı:

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, 1 adet greyfurt

Öğle: İki adet yumurta ve buharda sebze

Akşam: Izgara balık ve bir kase salata

Çarşamba

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta, bir adet greyfurt

Öğle: Haşlanmış tavuk ve salata

Akşam: İki adet yumurta, bir kase salata ve bir adet portakal

Perşembe

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve bir greyfurt

Öğle: İki adet yumurta, az yağlı peynir ve buharda sebze

Akşam: Buharda tavuk ve bir kase salata

Cuma:

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve bir greyfurt

Öğle: Ton balıklı salata

Akşam: İki adet yumurta ve bir kase salata

Cumartesi

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve bir greyfurt

Öğle: Izgara tavuk ve bir kase salata

Akşam: Meyve

Pazar

Sabah: İki adet haşlanmış yumurta ve 1 greyfurt

Öğle: Buharda tavuk ve buharda haşlanmış sebze

Akşam: Buharda tavuk ve buharda haşlanmış sebze

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