Metabolizmayı hızlandırmanın 11 kolay yolu

Acı tüketiminizi artırarak metabolizmanızı ateşleyin. Kırmızı biber içerisindeki 'kapsaisin’ maddesi metabolizma hızını artırır. Aynı zamanda bu etken madde antiobezite özelliği gösterir ve yağ yakımını destekler.

Güne yumurta yiyerek başlayın. Yumurta tokluk süresini uzatır ve metabolizmayı hızlandırır. Güne yumurta tüketerek başlayanlar gün içerisinde 400 kalori daha az kalori alır.

Günlük tüketmeniz gereken besinlerin %50’sini kahvaltıda, % 30’unu öğlen yemeğinde, % 20’sini ise ikindi ve akşam öğünlerinde paylaşın. İhtiyacınız olan enerjiyi sabahtan yeterli miktarda alırsanız metabolizmanız daha iyi çalışır.

Her öğününüzde et, tavuk, balık, kurubaklagiller gibi protein içeriği yüksek besinleri bulundurmaya özen gösterin. Çünkü vücudunuz proteinleri sindirmek için daha çok çalışır.