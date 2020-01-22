Metabolizmayı hızlandırmanın 11 kolay yolu

Diyetisyen Yaprak Yılmaz, birçok kişinin problemi haline gelen fazla kilolara parmak bastı. Diyet yapsa da bir türlü kilo veremeyenler için 11 öneride bulundu. İşte zayıflamanın kapısını aralamaya yardımcı olacak metabolizma hızlandıran yöntemler...
Acı tüketiminizi artırarak metabolizmanızı ateşleyin. Kırmızı biber içerisindeki 'kapsaisin’ maddesi metabolizma hızını artırır. Aynı zamanda bu etken madde antiobezite özelliği gösterir ve yağ yakımını destekler.
Güne yumurta yiyerek başlayın. Yumurta tokluk süresini uzatır ve metabolizmayı hızlandırır. Güne yumurta tüketerek başlayanlar gün içerisinde 400 kalori daha az kalori alır.
Günlük tüketmeniz gereken besinlerin %50’sini kahvaltıda, % 30’unu öğlen yemeğinde, % 20’sini ise ikindi ve akşam öğünlerinde paylaşın. İhtiyacınız olan enerjiyi sabahtan yeterli miktarda alırsanız metabolizmanız daha iyi çalışır.
Kas kütlenizi artırın, ağırlık egzersizleri yapın.
Her öğününüzde et, tavuk, balık, kurubaklagiller gibi protein içeriği yüksek besinleri bulundurmaya özen gösterin. Çünkü vücudunuz proteinleri sindirmek için daha çok çalışır.
Gün içerisinde 3 porsiyon süt/yoğurt grubu tüketmeye çalışın. İçerdikleri yüksek miktarda kalsiyum metabolizmayı hızlandırır.
Somon ve ceviz, omeğa-3 yağ asitleri bakımından zengin gıdalardır. Omega-3 yağ asitleri içeren besinler tüketmek leptin hormon seviyesini düşürerek metabolizma hızlandırmada etkili olmaktadır.
Metabolizma ateşlemenin en güçlü yolu C vitamini tüketimini artırmaktadır. Günde 2-3 porsiyon C vitamini yüksek yiyecekler tüketin. Kivi, turunçgiller, limon, yeşil yapraklı sebzeler bunlara örnektir. Sabah kahvaltıda bol bol yeşillik tüketin.
Yeşil çay ve beyaz çay, metabolizma hızlandırmakla kalmaz aynı zamanda güçlü antioksidan özellik de gösterirler.
Ve vazgeçilmezimiz kahve! İçerdiği kafein sebebiyle metabolizmayı canlandırır. Sütle beraber tüketilmesi bu etkiyi güçlendirir. Süt içerisindeki proteinler ile tokluk sağlar, içerdiği kalsiyumla beraber metabolizmayı hızlandırır.
Diyetisten Yaprak Yılmaz
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