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İki kardeşin karıştığı kazada biri hayatını kaybetti

20.01.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’nin Keşan ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Ayrı araçlarda bulunan kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Kaza, İpsala-Keşan karayolunda sabahın erken saatlerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beğendik beldesi yönünden kavşak noktasından çıkan A.I. idarsindeki 22 T 4025 plakalı ticari taksi ile Ipsala yönünden Keşan istikametine seyir halinde olan Serkan Ateş idaresindeki 34 CCJ 588 plakalı araç çarpıştı.

Kazanın ardından ticari taksi yoldan çıkarken, otomobil yol üzerinde kaldı. Yolda hareketsiz kalan otomobile daha sonra aynı istikametten gelen Serkan Ateş’in kardeşi Gürkan Ateş idaresindeki 22 T 4137 ticari taksi çarptı. Kazada Serkan Ateş hayatını kaybetti.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yola saçılan araç parçaları sebebiyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların bölgeden kaldırılması ile normale döndü

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