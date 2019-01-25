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İki kız çocuğu eksi 45 derecede anaokulundan kaçtı! Sebebi inanılmaz

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 25.01.2019 08:02 | Son Güncelleme

Dünyanın en soğuk bölgesi olarak kabul edilen Yakutistan'da 5 yaşındaki iki çocuğun anaokulundan kaçması ülkeyi sarstı. İki çocuğun annelerine sürpriz yapmak için kaçmak istemesi az kalsın ölümlerine neden olacaktı. Dondurucu soğukta yolunu kaybeden küçük çocuklar, çevredekilerin yardımları sayesinde hayatta kalabildi. Ancak küçük kızlardan Lena'nın annesi üzücü bir haber paylaştı.

Lena'yı bulduklarında üç parmağının soğuktan donduğunu söyleyen Evdokia Kutukova, küçük kızının korkudan sürekli ağladığını söyledi. Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan minik kızın eksi 45 derecede hayatta kalabilmesini sağlayansa yoldan geçen bir kişinin yardımı olmuş.

Rusya Yakutistan'da, iki miniğin annelerine yapmak istedikleri sürpriz az kalsın ölümleri ile sonuçlanıyordu. Yılın en soğuk günlerinden birinde, dereceler -45'i gösterirken, eldivenleri olmadan kreşi terk eden çocukların kapıdan çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Siberian Times gazetesi çocuklardan birinin Rusya'ya bağlı Saha Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Yakutsk'ta bir hastanede tedavi altına alındığını yazdı. Çocuklardan Lena'nın annesi Evdokia Kutukova "Üç parmağı soğuktan donmuş. Sürekli ağlıyor. Çocuklar hâlâ şokta" dedi.
Çocukların Namtsy köyündeki kreşten kaçtığı, Kutukova'nın kreşe gelip Lena'nın montunun askıda olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Çalışanlara haber veren anne, kızının en yakın arkadaşının da okulda olmadığını fark etti. Ardından kızın ailesini aradı ve onların da kızlarından haberleri olmadığını öğrendi.
Kutukova ailesi, tam o sırada Lena'nın dedesinin kendilerini arayarak Lena'nın gözyaşları içinde ve donmak üzere bir halde eve geldiğini söylediğini anlattı.
Lena'nın babası, yoldan geçen bir yabancının kızına atkı verdiğini ve bunun ısınmasına yardımcı olduğunu söyledi ve ekledi: "Eldivenleri bile yoktu, ne kadar üşüdüğünü hayal bile edemiyorum!"
Köydeki evine dönerken çöken karanlıktan ötürü yolunu kaybeden diğer kız ise bir başka eve sığınmış halde bir saat sonra bulundu. Siberian Times'a konuşan Evdokia Kutukova "Tanrıya şükür başka bir eve girmek aklına gelmiş. Soğuk ısırığı olmamış, sadece çok üşümüş" dedi.
Hipotermi belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırılan ve adı açıklanmayan kız, kontrollerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Yakutistan kış

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