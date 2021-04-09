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İki maçta farklı Fenerbahçe

09.04.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor maçındaki istatistiklerin altına düştü.

İki maçta farklı Fenerbahçe

Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 32. haftada oynanan Denizlispor maçındaki istatistiklerinin altına düştü. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, takımın başında ilk çıktığı Denizlispor karşılaşmasından 1-0 galip gelirken, deplasmanda ise Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı.

İSTATİSTİKLERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor müsabakasında kaleye toplam 20 şut gönderirken, Yeni Malatyaspor mücadelesinde 14 şut atabildi. Sarı-lacivertliler, yeşil-siyahlılara karşı 65 ikili ve 19 hava topu mücadelesi kazanırken, Malatya ekibi karşısında 52 ikili, 17 hava topu mücadelesi kazandı. Fenerbahçe ayrıca geçen hafta oynanan karşılaşmada 10 pas arası atarken, dün oynanan müsabakada 8 ara pası atabildi.

PAS YÜZDESİ YÜKSELDİ

Fenerbahçe alınan Yeni Malatyaspor beraberliğinin ardından önceki müsabakalara göre pas yüzdesini yükseltti. Sarı-lacivertliler Denizlispor ile oynanan müsabakada 501 pastan 405 isabet ile yüzde 81’lik bir oran yakalarken, Yeni Malatyaspor mücadelesinde 581 pasta 517 isabet sağlayıp yüzde 89’luk bir oran yakaladı.

SAMATTA VARLIK GÖSTEREMEDİ

Fenerbahçe’nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında bekleneni veremedi. Denizlispor ile oynanan maçta takımına galibiyeti getiren golü atan Samatta, 69 dakika forma giydiği Yeni Malatyaspor maçında gol atamazken, kaleyi bulmayan 1 şut çekebildi. Girdiği 7 ikili mücadelenin 2’sini kazanan Tanzanyalı golcü, 5 hava topu mücadelesinde ise 2 kez topa sahip oldu.

MERT HAKAN VE SOSA HAREKETLİLİK GÖSTERDİ

Yeni Malatyaspor mücadelesine yedek olarak başlayan Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa, oyuna girdikten sonra sarı-lacivertlilere hücum yönünde hareketlilik getirdi. 77. dakikada Luiz Gustavo’nun yerine oyuna dahil olan Sosa, 24 isabetli pas, 5’te 4 uzun top isabeti, 2 kazanılan ikili mücadele ve 1 top çalmayla takımı adına etkili olurken, 77. dakikada Ozan Tufan’ın yerine giren Mert Hakan Yandaş ise 15 isabetli pas, 2 ara pası, 2’de 2 uzun top isabeti ile öne çıktı. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcunun oyuna dahil olmasının ardından hücum setlerinde daha etkili bir oyun gösterdi.

PELKAS İÇİN YARI ŞANS BULDU

Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, Yeni Malatyaspor maçına kadar 6 müsabakada 11’de görev yaparken, sarı-siyahlılara karşı oyuna maçın ikinci yarısında şans buldu. Yunan futbolcu 18 pas isabeti, 1 uzun top isabeti ve 1 isabetli şutla oynarken, 9 kez top kaybı yaptı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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bir hafta galip gelınce havanızdan geçilmiyor balonbahçe

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