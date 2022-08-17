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İki öğrencinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi

17.08.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta 30 Mayıs'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Mısra Buse Uğurlu ve Sude Ürer'e otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü H.K. hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi - İddianameden: "Şüphelinin 1,439 promil alkollü olarak hız sınırının çok üzerinde 180 km hızla araç kullanırken WhatsApp uygulaması üzerinden mesajlaşmak suretiyle bilinçli taksirle üzerine atılı suçu işlediği delillerden anlaşılmakta"

MEHMET ÇALIK - Uşak'ta, kullandığı otomobille iki üniversite öğrencisine çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında hazırlanan iddianamede, 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen sanığın kazadan hemen önce arkadaşına gönderdiği, "İlk rekor denememiz, hayatımda hiç bu kadar cesur olmadım." mesajı da yer aldı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca üniversite öğrencileri Mısra Buse Uğurlu ve Sude Ürer'in, otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu olan araç sürücüsü H.K. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, H.K'nin, olay günü kullandığı otomobille Uşak istikametinden İzmir yönüne seyrettiği belirtildi.

H.K'nin saat 20.47 sıralarında, akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptıktan sonra karşıdan karşıya geçmek için kara yoluna çıkan Mısra Buse Uğurlu ve Sude Ürer'e çarptığı kaydedildi.

İddianamede, B.U'nun tanık beyanına da yer verildi.

- "İlk rekor denememiz, hayatımda hiç bu kadar cesur olmadım"

Kaza sonrası aracın yanına gittiğini vurgulayan tanık B.U, ifadesinde, şunları anlattı:

"Araçta kanlar içerisinde bir erkek şahıs vardı. Otomobilin yakınında çimlerin üzerinde bir telefon gördüm. Telefona baktığımda 20.44'te WhatsApp'tan telefon sahibinin mesaj attığını ve konuşmanın açık olduğunu gördüm. Mesajları okumadan telefonu çantama koydum. Bu kişiye, 'alkollü müsün' diye sordum, bana 'alkollü olduğunu' söyledi ve avukat E.Y'yi aramamı istedi. Ben de şahsın telefonunu çantamdan çıkarıp açtığımda E.Y. ile yapmış olduğu WhatsApp yazışmalarını gördüm. Araca ait hız göstergesinin fotoğrafını bu avukata göndermişti. 180 km hızda ibrenin gösterdiğini gördüm. Bunun da fotoğrafını kendi telefonumla çektim."

İddianamede, B.U. tarafından teslim edilen WhatsApp konuşmalarını içeren görüntüde arkadaşına yazdığı, "İlk rekor denememiz, hayatımda hiç bu kadar cesur olmadım." şeklinde mesaj ve aracın hız göstergesinin 180 km olduğunu gösteren fotoğrafın yer aldığı aktarıldı.

Sanığın yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan testlerinde alkollü olduğunun tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, "Şüphelinin 1,439 promil alkollü olarak hız sınırının çok üzerinde 180 km hızla araç kullanırken WhatsApp uygulaması üzerinden mesajlaşmak suretiyle bilinçli taksirle üzerine atılı suçu işlediği delillerden anlaşılmakta." denildi.

Dosya kapsamında sanık hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu sanık H.K, 11 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

- Trafik kazası

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen, H.K. yönetimindeki 64 AH 424 plakalı otomobil, 30 Mayıs'ta akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Uşak Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mısra Buse Uğurlu (25) ve aynı üniversitenin Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sude Ürer'e (23) çarpmıştı.

Kazada, iki üniversite öğrencisi olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücü tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

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