İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Barış K. idaresindeki LEV HB 819 yabancı plakalı otomobil, Söke-Kuşadası kara yolu Soğucak kavşağı yakınlarında Mithat Balaman (55) yönetimindeki HI TC 1453 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Mithat Balaman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Barış K, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Balaman'ın cesedi ise Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.



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