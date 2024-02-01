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İki otomobilin çarpıştığı kazada gaz sızıntısı paniğe neden oldu

İHA İHA
01.02.2024 08:43 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta gece saatlerinde iki aracın çarpıştığı kaza sonrası doğal gaz kutusu zarar gördü. Gaz sızıntısı üzerine panik yaşandı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada gaz sızıntısı paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Üniversite Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 AAG 800 plakalı Ford marka otomobil, park halinde bulunan 81 BP 801 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada yol kenarındaki doğal gaz kutusu da hasar alınca çevrede gaz sızıntısı yaşandı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz firmasına ait yetkililer sevk edildi. Trafik bir müddet kesilirken ekipler sızıntıyı yaptıkları çalışma ile durdurdu. Yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan Ford marka otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

İki otomobilin çarpıştığı kazada gaz sızıntısı paniğe neden oldu

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