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İki ticari araç kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

SAKARYA HABERLERİ  | 21.08.2020 20:43 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Araçlardan birinin içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Sakarya Caddesi Atatürk Bulvarı SATSO önünde meydana geldi. Birinci Organize Sanayi istikametinden Erenler istikametine ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 54 AEA 960 plakalı Ford marka hafif ticari araç, SATSO önünde sokaktan caddeye çıkan ve sürücüsü öğrenilemeyen 54 YK 986 plakalı Renault marka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüjdeki tabelalara çarparak durabilirken, her iki araç sürücüsü ile kazaya karışan araçların birinde bulunan N.G. adlı kadın yolcu yaralandı. Refüje çarparak duran araçta şoför mahallinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Öte yandan, kavşağın daha önce kapalı olduğunu, ancak açıldıktan sonra kavşakta sürekli kaza meydana geldiğini belirten mahalle sakinlerinden Ahmet Çelik, “Bu kazanın sebebi bu yoldur. Bu yolu istemiyoruz. Bunun bir çaresine bakılsın. Bütün yetkililere sesleniyorum. Her sene kaza atlatıyoruz burada. Senede dört beş defa kaza oluyor. Bu yolu düzletin” dedi.
Kazaya karışan araçlar, çekici ile olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili araştırma başlattı.

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