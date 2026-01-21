İki transfer şimdiden tamam! İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon hamleleri

Ara transfer döneminde temposunu yükselten Fenerbahçe, yaz ayları için de planlamasını erkenden yapmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin Alanyaspor’dan iki genç oyuncu için resmi adım atacağı öğrenildi.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş, bugün Alanyaspor Başkanı ve teknik direktörünün de yer alacağı bir toplantıda resmi temaslarda bulunacak.

2 İMZA BİRDEN

Görüşmenin ana gündem maddesini Alanyaspor’un genç oyuncuları Maestro ile Ümit Akdağ oluşturuyor. Toplantıya iki futbolcunun da katılmasının planlandığı bildirildi.

Fenerbahçe cephesinin, Maestro ve Ümit Akdağ için yaz transfer dönemini kapsayan resmi teklifini bu görüşmede Alanyaspor yönetimine sunacağı ifade edildi.

MAESTRO & ÜMİT AKDAĞ

22 yaşındaki ön libero Maestro, bu sezon Alanyaspor formasıyla 16 karşılaşmada görev alırken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yine 22 yaşında olan stoper Ümit Akdağ ise bu sezon 20 maçta sahaya çıktı. Genç savunmacı, 1 gol ve 2 asistle takımına skor katkısı verdi.