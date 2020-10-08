YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. İki ülke arasındaki yıllık dış ticarette hedef 500 milyon dolar

İki ülke arasındaki yıllık dış ticarette hedef 500 milyon dolar

DENİZLİ HABERLERİ  | 08.10.2020 15:08 | Son Güncelleme

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof.

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Elizabeth Kiango Kiondo, Denizli İhracatçılar Birliği’ni ziyaretinde iki ülke arasındaki işbirliği fırsatları değerlendirildi.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Denizli’ye gelen Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Elizabeth KiangoKiondo, Finansal Ataşe Stella Kasomangala ve Koordinatör Göksel Seçilmiş ile DENİB Yönetim Kurulu arasında bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Tanzanya’nın ekonomik yapısı ve Denizli ihracatına ilişkin sunumlar yapıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Afrika kıtası ihracatımız için önemli bir pazar konumunda. Tanzanya da, Doğu Afrika’da stratejik konuma sahip bir ülke. Sahip olduğu üç limanın yanı sıra 400 kilometrelik sahil alanıyla da turizm alanında da güçlü bir ülke. Bugünkü toplantımızda Tanzanya ile Denizli arasındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Tanzanya’yı Afrika’nın gelecek vadeden ülkelerinden biri olarak görüyoruz. Sayın Büyükelçi KiangoKiondo’ya çok teşekkür ediyoruz. Denizli’nin ihracat yapısını ve Tanzanya’daki genel ekonomik duruma ilişkin karşılıklı görüş alış verişi gerçekleştirdik. Bizim için çok verimli bir toplantı oldu” dedi.
Dış ticareti yıllık 500 milyona dolara çıkarmak ortak hedef oldu
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Elizabeth KiangoKiondo ise nazik ev sahipliklerinden ötürü Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu’na teşekkür ederek Tanzanya ile Türkiye’nin şu andaki dış ticaretinin yıllık 250 milyon dolar seviyelerinde seyrettiğini, hedefin bu rakamı 500 milyon dolara taşımak olduğunu söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
06:59
Öğle
12:56
İkindi
16:10
Akşam
18:44
Yatsı
19:59

Denizli Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Adalı Eczanesi
Merkezefendi
Emir Eczanesi
Merkezefendi
Güler Eczanesi
Merkezefendi
Medet Eczanesi
Merkezefendi
Neva Eczanesi
Pamukkale
Yeni Hilal Eczanesi
Pamukkale
Yeşilyuva Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor
Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri Merkezi oluyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.