İki yeni uyarlama dizi izleyiciyle buluşuyor

Terry Pratchett’in 1990 tarihli romanından uyarlanan dizide; David Tenant, Michael Sheen, Miranda Richardson, Michael McKean, Jack Whitehall, Jon Hamm ve Frances McDormand’ın da aralarında yer aldığı yıldız oyuncular rol alıyor. Dizi titiz melek Aziraphale ile uçarı iblis Crowley’in dünyadaki maceraları etrafında örülüyor. Zıt kutuplardan olan iki melek Dünya’daki hayatı o denli seviyor ki tüm didişmelerine rağmen iş birliği yaparak, insanlığın sonunu getireceğinin farkında olmayan 11 yaşındaki kayıp Deccal'i bulmaya karar veriyorlar. Çabalarının doğru yönde olup olmadığı ise bir muamma…Good Omens 21 Ekim Çarşamba gününden itibaren her Çarşamba saat 21.00’de BBC First’te.

Sanditon

Jane Austen'ın tamamlanmamış son romanı bu muhteşem uyarlamada hayat buluyor. Sanditon, sakin balıkçı köyüyken lüks bir kaplıca merkezine dönüşmektedir. Kaderleri Sanditon'ın ticaribaşarısınabağlı olan karakterlerin gizli amaçları ortaya çıktıkça hikâye yön değiştirir. Vizyoner girişimci Tom Parker (KrisMarshall), Antigualı mirasyedi Bayan Lambe (Crystal Clarke), köyün değişimiyle birlikte kendi iç yolculuğuna çıkan ve aşkı bulan Charlotte (Rose Williams) ve karizmatik ama karmaşık Sidney Parker (Theo James) bu karakterlerden bazıları…. Sandinton 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren her Pazartesi saat 21.00’de BBC First’te ekranlara gelecek.

Death in Paradise

Egzotik Karayip adası Saint Marie’deki esrarengiz cinayetlerin konu edildiği dizi, sıcaklığı ve neşeli esprileriyle keyifli bir seyir sunuyor. Son sezonu yayınlanan dizide Müfettiş Jack Mooney (Ardal O'Hanlon) ortama alışmaya çalışırken bir yandan da ilginç cinayetleri çözmek, kızını mutlu etmek, aksi komiserle anlaşmak gibi zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Yeni bölümler 3 Ekim Cumartesi gününden itibaren her Cumartesi saat 21.00’de BBC First ekranında seyircisiyle buluşacak.