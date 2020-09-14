İki yeni uyarlama dizi izleyiciyle buluşuyor

Dünyaca ünlü absürt komedi romanı Good Omens’den uyarlanan, Michael Sheen ve David Tenant’ın eğlenceli oyunculuklarıyla dikkat çeken “Good Omens” ile ünlü yazar Jane Austen’ın tamamlanmamış son romanından uyarlanan “Sanditon” Ekim’de BBC First’te…
BBC First, Tivibu 143. ve Digiturk 114. kanallarından izlenebiliyor.
Terry Pratchett’in 1990 tarihli romanından uyarlanan dizide; David Tenant, Michael Sheen, Miranda Richardson, Michael McKean, Jack Whitehall, Jon Hamm ve Frances McDormand’ın da aralarında yer aldığı yıldız oyuncular rol alıyor. Dizi titiz melek Aziraphale ile uçarı iblis Crowley’in dünyadaki maceraları etrafında örülüyor. Zıt kutuplardan olan iki melek Dünya’daki hayatı o denli seviyor ki tüm didişmelerine rağmen iş birliği yaparak, insanlığın sonunu getireceğinin farkında olmayan 11 yaşındaki kayıp Deccal'i bulmaya karar veriyorlar. Çabalarının doğru yönde olup olmadığı ise bir muamma…Good Omens 21 Ekim Çarşamba gününden itibaren her Çarşamba saat 21.00’de BBC First’te.
Jane Austen'ın tamamlanmamış son romanı bu muhteşem uyarlamada hayat buluyor. Sanditon, sakin balıkçı köyüyken lüks bir kaplıca merkezine dönüşmektedir. Kaderleri Sanditon'ın ticaribaşarısınabağlı olan karakterlerin gizli amaçları ortaya çıktıkça hikâye yön değiştirir. Vizyoner girişimci Tom Parker (KrisMarshall), Antigualı mirasyedi Bayan Lambe (Crystal Clarke), köyün değişimiyle birlikte kendi iç yolculuğuna çıkan ve aşkı bulan Charlotte (Rose Williams) ve karizmatik ama karmaşık Sidney Parker (Theo James) bu karakterlerden bazıları…. Sandinton 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren her Pazartesi saat 21.00’de BBC First’te ekranlara gelecek.
Egzotik Karayip adası Saint Marie’deki esrarengiz cinayetlerin konu edildiği dizi, sıcaklığı ve neşeli esprileriyle keyifli bir seyir sunuyor. Son sezonu yayınlanan dizide Müfettiş Jack Mooney (Ardal O'Hanlon) ortama alışmaya çalışırken bir yandan da ilginç cinayetleri çözmek, kızını mutlu etmek, aksi komiserle anlaşmak gibi zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Yeni bölümler 3 Ekim Cumartesi gününden itibaren her Cumartesi saat 21.00’de BBC First ekranında seyircisiyle buluşacak.
Wall Strreet Journal tarafından büyülü olarak tanımlanan Corfu’da geçen The Durrells, üçüncü sezonuyla ekranlara dönüyor. Durell ailesinin en genç ve hayvan sever mensubu Gerald Durrell’in anılarını konu alan dizide dul anne Louisa Durell karakterinde Keeley Hawes, onun en büyük oğlu ve ünlü bir yazar olacak Lawrence karakterinde ise Josh O’Connor rol alıyor. Daisy Watersone çapkın ergen Margo’ya,
Callum Woodhuse ailenin sporcusu Leslie’ye, Milo Parker da Gerald’a hayat veriyor. Bu dünyaca ünlü Yunan adasının 1930’lı yıllarında geçen hikayede, hippi Durell ailesi Yunanlıların rahat yaşamına rahatlıkla uyum sağlıyor… Ya da aslına hiç de sağlayamıyor. Leslie 3 farklı kızla aşk yaşarken aile müdahale etmeye başlıyor. Gerry’nin hayvanlara olan tutkusu git gide artarken aşk hayatı bir türlü istediği gibi gitmeyen Margo bambaşka dünyalara dalıyor. Louisa da aile meselelerini çözmek için Londra’ya seyahat ettiğinde geçmişin puslu sayfalarına dönünce işler iyice karışıyor. Durrells ailesinin yeni maceraları 13 Ekim Salı gününden itibaren her Salı saat 21.00’de BBC First ekranında seyircisiyle buluşacak.
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