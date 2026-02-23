MAGAZİN

Survivor aşk adası döndü! "Sercan’ın Deniz’e karşı bir ilgisi olabilir mi?"

Survivor 2026 dönemi dolu dolu geçiyor. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor'da Sercan Yıldırım yine aşk iddialarıyla gündemde. Daha önceki yıllarda Nisa'ya aşkını itiraf eden Sercan bu sefer de Deniz ile anılıyor.

Survivor aşk adası döndü! "Sercan’ın Deniz’e karşı bir ilgisi olabilir mi?"

Survivor 2026'da bu hafta Eren elendi. Düello'ya kaybettikten sonra konseye geen Eren'i kırmızı takım istemedi. Eren'i Kırmızı takımda istemeyen Sercan'ın, Deniz'e aşık olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Konseyde özellikle Sercan'ın Deniz ile arası iyi olan Eren'i istemediği görüntüler dikkat çekti. Arkadaşlarına "Eren gelirse performansım düşer" diyen Sercan, Eren'i takıma almayın mesajını verdi.

Survivor aşk adası döndü! "Sercan’ın Deniz’e karşı bir ilgisi olabilir mi?" 1

Seyirciler Sercan Yıldırım'ın Deniz'e aşık olduğunu iddia ederken Acun Ilıcalı ve Bayhan'da da gelen yorumlar dikkat çekti. Acun Ilıcalı fragmanda Seren Ay'a "Sercan’ın Deniz’e karşı bir ilgisi olabilir mi?" diye sordu yarışmacı ise "Evet kesinlikle evet" dedi.

"DUYGUSAL DAVRANILMASAYDI..."

Bayhan ise Sercan'ın Deniz'e dair duyguları olduğunu ima ederek şunları söyledi:

Survivor aşk adası döndü! "Sercan’ın Deniz’e karşı bir ilgisi olabilir mi?" 2

"Hepimizin kaderini pozitif anlamda etkileyecek bir fırsatı kaçırmış olabiliriz. Eğer ki evet oyu çıkarsa benden strateji konusunda bir şey beklemeyin dedim. Ya takıma alınmayacak birisi asla değil. Gönül üçgeni ile ilgili bizim gözden kaçırdığımız bir matematik varmış da bizim haberimiz yokmuş. Belki de duygusal davranılmasaydı stratejiden iyi anlayan bazı arkadaşlarımız benim de düşündüğüm bu stratejiyi pozitif anlamda değerlendirebilirdi."

Susyal medyada ise Sercan'ın Deniz'e ilgisine dair şu paylaşımlar yapıldı:

"GÖNÜL ÜÇGENİ" GÜNDEMDE

Survivor aşk adası döndü! "Sercan’ın Deniz’e karşı bir ilgisi olabilir mi?" G1
Survivor aşk adası döndü! "Sercan’ın Deniz’e karşı bir ilgisi olabilir mi?" G2
Survivor aşk adası döndü! "Sercan’ın Deniz’e karşı bir ilgisi olabilir mi?" G3
Survivor aşk adası döndü! "Sercan’ın Deniz’e karşı bir ilgisi olabilir mi?" G4
Survivor aşk adası döndü! "Sercan’ın Deniz’e karşı bir ilgisi olabilir mi?" G5
